«Десятилетка» за «лям» и желательно «Гранта»: какие авто с пробегом выбирают россияне

За девять месяцев этого года в нашей стране новых владельцев нашли 4,63 млн подержанных авто: примерно на один процент больше, чем за аналогичный период года прошлого. При этом только в минувшем сентябре сменили владельцев 581,7 тыс. машин: что превысило показатель первого осеннего месяца 2024-го почти на 5%. С чем связано такое оживление на «вторичке», порталу «АвтоВзгляд» объяснили специалисты, подводя итоги продаж в третьем квартале 2025-го.

— Последние три месяца тенденции на рынке автомобилей с пробегом отражали общее экономическое состояние: покупатели откладывали крупные траты, предпочитая менее рискованные модели. Тем не менее растущий дефицит импортных машин, обсуждение повышения утилизационного сбора и сокращение предложения заставляли многих действовать — приобретать авто до возможного роста цен, — комментирует сложившуюся ситуацию пресс-служба автомобильной системы Pango Cars, специализирующейся на продаже подержанных ТС.

При этом эксперты отметили, что в стране продолжается нездоровая тенденция старения автопарка, когда соотечественники предпочитают покупать б/у авто в возрасте 10 до 15 лет (37% от всех продаж на вторичном рынке).

И еще 16% сделок приходится на ТС 15-20 лет от роду. И если добавить сюда 4% совсем уж дряхлых рыдванов старше 20 лет, то картина действительно вырисовывается печальная, ведь на машины от 5 до 10 лет пришлось только 28% заключенных договоров, и только каждый пятый (19%) связан с ТС не старше пяти лет.

И еще, как выясняется, у россиян просто нет денег на приобретение достойных автомобилей, поэтому они предпочитают брать недорогие «тачки», чьи прайсы варьируются в диапазоне от 500 000 до 1 000 000 рублей. На такие авто приходится более трети всех продаж. Но немало желающих находится и на совсем уж сомнительные предложения до 500 000 «деревянных» (23% сделок). Авто ценового сегмента от 1 до 1,5 млн рублей заняли 20% рынка, от 1,5 до 2 млн рублей — 13% рынка, а свыше 2 млн рублей — 11%.

Если же говорить о марках и моделях «старичков», то тут наиболее востребованна продукция брендов LADA (Granta), Kia (Rio) и Hyundai (Solaris), удерживающих лидерство в сегменте массовых иномарок уже несколько лет благодаря, как подчеркивают представители Pango Cars, надежности, ликвидности и оптимальному соотношению цены и оснащения.