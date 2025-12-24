Королева вторички: почему ВАЗ-2107 остается самой востребованной машиной с пробегом

Средний возраст стоящих на учете автомобилей в России достиг впечатляющей отметки в 15,8 лет. Речь идет о легковых и легких коммерческих ТС, сообщает ресурс B2 Lubricants. На этом безрадостном, прямо скажем, фоне еще более гротескной становится новость агентства «Автостат»: на первом месте в рейтинге самых востребованных подержанных авто оказалась, кто бы мог подумать, «семерка»: ВАЗ-107. Как мы дошли до жизни такой, и кто в непотребстве виноват, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Сложно себе представить автомобилиста, истово мечтающего о «семерке»: увидевшая свет в 1982 году легковушка, пусть и весьма актуальная на то время и, главное, место рождения, за тридцать лет на конвейере успела «слегка» устареть. Когда в 2012-м сборку «седана-баклажана» в России свернули, «семь» еще пару лет продержалась на Украине и Египте, а в 2014-м окончательно завершила свой долгий производственный путь.

Было это уже более десяти лет назад, поэтому самый свежий ВАЗ-2107, который удалось найти на доске объявлений в России, тринадцатилетний. Руда? Еще какая! Однако спрос отбрасывает это утверждение далеко за порог реальности.

За один только ноябрь 2025-го года продано 12 639 таких машин: и это те, что встали на учет на нового владельца. А сколько «семерок» остались «на номерах» и в статистику не попали? А сколько их «на вечном учете», что продолжает активно ездить по российскому асфальту без оглядки на законы и ПДД? ВАЗ-2107 обогнал и Kia Rio, и Ford Focus, и «четтверки"-"двенашки», и даже «Ниву»: культовых внедорожников было продано чуть менее 10 000 штук.

Причина популярности вазовской «семерки» стоит на трех столпах. Первый — общий тираж, составляющий, только вдумайтесь, более трех миллионов экземпляров. Кстати, «Нив» — примерно столько же, а вот Granta — около полутора миллионов штук.

Есть еще куда расти, что называется. Второй — феноменальная ремонтопригодность, подкрепленная широчайшим ассортиментом запчастей: починить «классику» можно в любом колхозе, прикупив нужные детали в местном сельпо. На худой конец — просто откопав их на полках у соседа в гараже.

Третий и наиважнейший — цена: самый дорогой «Жигуль» оценен в 600 000 рублей, но реальная планка, если смотреть на рынок по аккуратным, не часто гулявшим по рукам и не почувствовавшим на себе стремление к усовершенствованию экземпляров — до 200 000 рублей. Забавно, что приличный «Фокус» можно найти за 300-350, а «Лансер 9» и «Мазда3» первого поколения — за 350-400 тысяч рублей. Но поискать придется.

Несомненно, за «семерку» активно голосует своим рублем молодежь (спасибо заднему приводу, конечно), многие пенсионеры, что привыкли к «проверенному» седану, а также сам рынок — более 13 000 предложений о продаже на известном агрегаторе бесплатных объявлений. Числом она тоже берет! Но главное в ее рыночном успехе — стоимость: эта машина просто самая дешевая как в покупке, так и в содержании.

Похоже, что именно «семерка», ее история и восприятие в обществе может быть единственным ключом к воскрешению (зачеркнуто) возрождению тольяттинского автогиганта в парадигме реанимации спроса на отечественный автомобиль: если речь еще идет о выходе на максимальный объем возможностей конвейера, то собирать надо не дорогущую Vesta или Grantaза миллион рублей, а дешевую, неприхотливую и оттого действительно востребованную машину — «семерку». Кстати, импортные рынки, вроде Йемена, наверняка от такого предложения тоже не откажутся.