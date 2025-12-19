Команда молодости нашей: какие машины любят и могут себе позволить россияне

Совместное исследование Fit Service и агентства «Автостат» показало, что свыше 60% автомобилей на российских дорогах выпущены более 10 лет назад. Еще 20% - старше 20 лет. Простая арифметика подсказывает, что лишь 20% парка страны — моложе десяти лет. И эти цифры на самом деле многое объясняют: и ценности, и привычки и, самое главное, убеждения отечественных водителей. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Краткие итоги успехов отечественной отрасли легкового машиностроения звучат «жизнеутверждающе»: 3/5 автомобилей в России были новыми 10 лет назад. Еще 20% - двадцать лет назад. Иными словами, за последнее десятилетие рынок только сокращался, а кульминация процессов в 2022-м году лишь усугубила ранее начатые процессы.

Дальше — больше: 1,3 млн новых машин, реализованных в 2025-м — это вердикт, который подразумевает убыточность большей части импортеров и отечественных автопроизводителей: еще в «прошлой жизни» было известно и доказано, что минимальный порог, точка ноль, это пять тысяч проданных конкретным автостроителем в год моделей. Многие ли «китайцы» под такие рамки попадут? То-то и оно. Но почему же россияне перестали покупать новые машины?

Фото: Shatokhina Natalya/globallookpress.com

Вполне возможно, для ответа на этот вопрос стоит покопаться не только и не столько в экономике, сколько в истории. Во-первых, 2014-й стал последним годом больших продаж новых ТС в России: тогда реализовали почти 2,5 млн машин. Рекордным же был и остается 2012-й — реализовано почти три миллиона. В 2015-м цифры были уже совсем другие — 1,6 млн, то есть падение — почти на «лям». В 2016-м — 1,4 млн. Это просто статистика, спорить с ней бесполезно.

Во-вторых, в середине прошлого десятилетия ушли с рынка культовые модели. Ford Focus второго поколения разошелся в России чуть ли не полумиллионным тиражом, а в 2010-м — стал автомобилем года. Но в 2011 -м поменялось поколение, а третий «Фокус» был уже куда менее популярным по целому ряду причин. Вспомнили про Focus, помянем и близкородственную ему Mazda3: феноменальный успех первой генерации позволил второму поколению продержаться некоторое время на волне фанатской любви, однако популярность уже ушла вниз.

В 2016-м в России закончились продажи Mitsubishi Lancer: на фоне народного и сверхпопулярной «девятки», «десятая» была уже не такой востребованной, да и конкурентам откровенно проигрывала. Наконец, в 2015-м году завершилось производство культового и мега востребованного в России Renault Logan первого поколения: второе, собираемое в Тольятти, такого успеха уже не имело. Вспомнили солнце — помянем и лучик: LADA Priora — это история несомненного успеха отечественного автопрома середины десятых, в 2015-м уже появилась Vesta.

Фото производителя

Продолжать можно долго, но суть — одна: у всех вышеперечисленных машин был один общий «знаменатель» — они были доступными, надежными и неприхотливыми. Даже «Приора». Одни — больше, другие — меньше, но накопить на новую «тачку» было реально и без кредита. Сегодня — уже нет: более 60% автомобилей покупаются в кредит, но банки в ноябре «зарубили» четверть обращений.

Государство больше не хочет увеличивать финансовую нагрузку населения, а кредитные организации — рисковать. Покупайте за наличные! Но за «нал» те немногие россияне, что им обладают, предпочитают не новенькую «Весту» или китайский кроссовер, а подержанный, но японский или корейский автомобиль. Таможня во Владивостоке соврать не даст.

И никакие «утили» этот тренд не развернут. Вывод печален: автопарк России начнет заметно обновляться только в момент появления доступного кредитования и автомобилей, на которые имеет смысл брать кредит. Которые доживут до его, кредита, погашения.