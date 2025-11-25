Синдром Ларисы Долиной: авто с пробегом стало опасно покупать так же, как и квартиры

Громкое дело народной артистки России Ларисы Долиной получает все новые продолжения. А точнее, реинкарнируется не только в сфере недвижимости, но и на рынке автомобилей с пробегом. Пытаемся понять, чем руководствуются законники, заставляя расплачиваться за действия мошенников добросовестных приобретателей.

Напомним, недавно столичный суд аннулировал сделку купли-продажи квартиры в Хамовниках, которую певица продала под влиянием мошенников. Переданные им средства, что называется, в розыске, равно как и сами злодеи. Премиальное жилье возвращено певице. А единственный, кто лишился всего — добросовестный приобретатель. Ни денег, ни квартиры.

Дело получило серьезный общественный резонанс во многом благодаря именитости его фигурантки. При этом из разных концов страны приходят сигналы о том, что случай с певицей не уникален. Тут и там за действия мошенников, преступную доверчивость по большей части пожилых людей и бездействие правоохранителей расплачиваются обычные люди, которые просто пытались совершить честную покупку.

Квартирную «вторичку» сильно тряхнуло. Сделки повисли в воздухе, а счет судебным демаршам, когда обманутым людям возмещают, по сути, профуканное, идет, оказывается, на тысячи. И речь не только о недвижимости. Активно подключается автомобильный сектор, который и без того всегда считался весьма криминогенным.

Фото: Roman Denisov/globallookpress.com

Так, в соцсетях на канале «Новости Москвы» портал «АвтоВзгляд» наткнулся на характерную историю под заголовком «Бабушкина схема распространилась на машины», где рассказано о том, как москвич приобрел у пенсионерки VW Tiguan за 1,8 млн рублей.

Машина была чистой, продавец казалась адекватным. Провели сделку. А позже к мужчине заявилась полиция, транспортное средство изъяли, а его самого обвинили в недобросовестности, хоть гражданин не нарушил и буковки закона.

Причина — бабуля продавала машину, ведомая волей мошенников. Как поверила? Представились из МВД или ФСБ, предупредили о некой опасности, попросили спрятать все движимое и недвижимое от злодеев на секретных счетах. Схема всегда похожая. Пенсионерка продала, что имела, передала деньги злоумышленникам, а затем опомнилась и побежала заявлять в полицию.

Полиция ни денег, ни мошенников не нашла. Зато кроссовер обнаружили быстро, ведь его никто не прятал. Следователь постановил ТС у покупателя изъять. На всякий пожарный. В чью пользу в данном случае не ясно: впереди суды и экспертизы. Однако ничего хорошего, исходя из сложившейся практики, москвич для себя не ждет. И такие случаи, сообщает канал, фиксируются по всей стране.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

Собственно, по этому поводу Сеть и негодует. Почему в схеме злодей — бабушка — честный покупатель за грехи первых должен расплачиваться последний. Где правильные законы? Где безопасность, гарантия неприкосновенности частной собственности? Поминают «теплым» словом известную певицу, хотя ее к «Тигуану» уж точно никак не пристегнешь.

Имеется даже конспирологическая версия: дескать, капиталисты и госмонополисты виноваты. Якобы одолеваемые мошенниками «бабушки» в сфере недвижимости как бы нечаянно всплыли на фоне падения продаж новостроек и роста спроса на вторичке. Также и с авто. Все побежали за «бэушками», забыв про новых «китайцев»? Так вот вам урок — все в автосалон.

Юристы берутся комментировать лишь конкретные дела. С четкими фактами, результатами экспертиз и проч. Мы таковых пока предоставить не смогли. Быть может, с вашей помощью? Однако все, так или иначе, ждут от властей каких-то эффективных мер, которые позволят обуздать мошенников, найдут механизм, предотвращающий совершение сделок «под воздействием», и защитят добросовестного покупателя. В конце концов, именно на нем пока все и держится...

Словом, ждем, как отреагируют на квартирный, а теперь и автомобильный хайп законотворцы. Что скажет Верховный суд РФ? Правительство страны? Может, какие-нибудь, экстрасенсы или ведуны, наконец, научат нас эффективно противодействовать внушению.