На продажу выставили принадлежавший елбасы Назарбаеву бронированный Mercedes-Benz

В Алматы выставили на торги уникальный Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года выпуска, принадлежавший первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Эту машину создали для него по специальному заказу.

Как сообщает издание «Южный автомобиль», главной особенностью машины является заводская бронекапсула класса B7, которую интегрировали в конструкцию еще на этапе проектирования. Это отличает автомобиль от многих других транспортных средств, ведь обычно их защищают тем или иным способом уже после продажи. Благодаря усилению корпус этого «немца» способен выдержать попадания из автоматического оружия и подрыв заряда до 4 кг в тротиловом эквиваленте.

Помимо этого, под капотом авто установили двигатель W12, а специальные шины Continental CTS позволяют машине продолжать движение даже после прокола. Цена назарбаевского Mercedes-Benz составляет 222 миллиона тенге (примерно 33 миллиона рублей).

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что культовый Mercedes 80-х с тюнингом AMG выставили на продажу за 45 млн рублей.