Россияне стали экономить на покупке авто с пробегом

В начале 2026-го в нашей стране нашли новых владельцев 437 тыс. легковушек с пробегом. На их покупку россияне потратили 516,2 млрд рублей, что на 31,3% меньше, чем в декабре прошлого года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное исследование аналитического агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, в конце 2025-го у населения ушло на «бэушки» 751,6 млрд рублей: тогда было перепродано 574,2 тыс. экземпляров. Однако, если проводить параллель с прошлогодним январем, аналогичные показатели увеличились на 8%.

При этом доля моделей посвежее упала в общей структуре расходов. На машины, которым исполнилось менее пяти лет, было потрачено 102,2 млрд «целковых» — 19,8% от общего объема затрат.

В то же время россияне охотнее брали ТС, сошедшие с конвейера от пяти до девяти лет назад. На них пришлось 187,4 млрд «целковых», присутствие в сегменте выросло до 36,3%. Максимум, составивший 226,6 млрд, автолюбители израсходовали на легковушки старше 10 лет. В годовом выражении их доля достигла 43,9%.