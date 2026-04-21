ВАЗ-2107 вернул себе звание лидера на вторичном рынке России

По итогам марта ВАЗ-2107 впервые в 2026 году стал лидером по продажам среди подержанных авто в России. В январе и феврале «золото» удерживала Kia Rio, в то время как вазовская «семерка», являвшаяся самой популярной машиной на вторичке в 2025-м, не поднималась выше третьей строчки.

Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат». В марте россияне купили 9,4 тысячи экземпляров ВАЗ-2107. Kia Rio сместилась на вторую позицию с результатом 8,7 тысячи штук. Третье место занял Hyundai Solaris, его тираж составил 8,6 тысячи единиц. В пятерку лидеров также вошли LADA 4x4 с теми же 8,6 тысячи реализованных внедорожников и Toyota Corolla с показателем 8,3 тысячи.

Оставшиеся места в первой десятке распределились следующим образом: Ford Focus, хетчбэк LADA 2114 «Самара-2», LADA Priora, Toyota Camry и LADA Granta.

Если сравнивать с февралем 2026 года, то все участники топ-10 вышли в плюс. Причем только у корейских брендов рост составил менее 10%, остальные прибавили более существенно. А вот по отношению к марту 2025 года картина иная. Снижение показали только три модели из десятки: «Приора» потеряла 8,5%, ВАЗ-2114 просел на 16,2%, а сама ВАЗ-2107 упал на 20,8%. У семи оставшихся моделей отмечен рост, и самый заметный скачок совершила Toyota Corolla, которая прибавила сразу 19,7%.

