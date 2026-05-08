Названы подержанные машины премиум-сегмента, требующие особой проверки перед покупкой

Рынок подержанных автомобилей в России живет по своим правилам, и далеко не все потенциальные покупатели авто с пробегом относятся к грядущему приобретению с должной осмотрительностью. По данным опроса Союза автомобильных дилеров (САД), проведенного в 2025 году, лишь 14% россиян проверяют технические параметры машины до сделки, тогда как приобрести автомобиль с пробегом готовы 77% опрошенных. Но чем выше ценник, тем серьезнее подход: для дорогих моделей комплексная диагностика становится не прихотью, а необходимостью, способной уберечь покупателя от потери сотен тысяч, а порой и миллионов рублей.

— И в этом смысле, — констатирует управляющий директор сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» Андрей Тумкин, — покупатели подержанного «премиума» гораздо ответственнее: по нашей статистике каждый второй автомобиль премиум-сегмента в России проверяют перед покупкой. Так, в I квартале 2026 года доля проверенных автомобилей премиальных марок в России составила 46,6%, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года...

И в этой связи стоит заметить, что перед покупкой б/у машин помимо обязательного визита на станцию техобслуживания, который специалисты единодушно рекомендуют как базовый этап, в арсенале покупателя есть несколько инструментов юридической и исторической проверки.

В частности, портал «Госуслуги» дает доступ к техническим данным, истории регистрационных действий, сведениям о розыске и наложенных ограничениях. Сайт ГИБДД покажет периоды владения, факты ДТП и арестов. Реестр Федеральной нотариальной палаты позволит выяснить, не находится ли автомобиль в залоге у банка, а ресурс ФССП — не имеет ли продавец долгов, способных обернуться арестом имущества.

Отдельная категория — платные агрегаторы вроде «Автотеки», CarVertical, Avtocod, Vin-Info, которые сводят информацию из десятков баз и выдают развернутый отчет о пробеге, ремонтах, страховых случаях, а также о работе машины в такси или каршеринге. Спрос на услуги таких сервисов растет. Как подчеркивает г-н Тумкин, в первом квартале 2026 года число запросов отчетов увеличилось на 19% год к году:

— Особенно показателен рост среди китайских премиальных брендов, — замечает специалист, — доля проверок авто марки Tank выросла на 29,7 п.п. до 55,9%, а Hongqi — на 27,3 п. п до 42,4%. Рост количества проверок показывает, что покупатели все чаще хотят комплексно оценивать состояние выбранного автомобиля, чтобы принимать более осознанное решение перед сделкой. И такой подход абсолютно верен, поскольку позволяет узнать множество фактов из истории конкретного экземпляра: реальный пробег, сведения о техобслуживании, ДТП, юридической чистоте, использование в такси и каршеринге и многое другое...

Лидерами же по числу запрошенных отчетов в минувшем квартале стали авто марок Infiniti (доля проверок — 64,9%), Jaguar (63,5%), Volvo (58,2%), Tesla (57,3%) и Tank (55,9%). А в числе самых проверяемых моделей оказались Volvo XC90 и Audi Q7 (64,3%). Также в первую пятерку вошли Lexus ES (63,6%), Porsche Cayenne (63,3%) и Range Rover Velar (63%). В десятку же попали Audi A6 (61,2%), BMW 7-й серии (60,9%), Cadillac Escalade (60,7%), BMW 5-й серии (60,4%) и Volvo XC60 (59,7%).

— А вот география проверок, — замечает собеседник портала «АвтоВзгляд» — преподнесла сюрпризы. Лидерами по доле проверенных премиальных автомобилей в I квартале 2026-го стали вовсе не столицы и города-миллионники. Первое место заняла Мурманская область, где перед покупкой изучают историю 74,8% премиальных машин. Следом идут Рязанская область (71,1%) и Башкортостан (70,9%). В первую десятку также вошли Волгоградская область, Марий Эл, Ивановская, Ярославская, Вологодская, Калужская и Тульская области...

И в целом тенденция очевидна: чем дороже автомобиль, тем меньше места остается для импульсивных решений. Комплексная проверка — юридическая, техническая и «историческая» — превращается из опции в стандарт сделки, особенно когда речь идет о премиальных моделях.

А рост интереса к таким услугам говорит о том, что российский авторынок медленно, но верно движется к модели, в которой риск приобретения проблемной машины сводится к минимуму осознанным выбором самого покупателя.