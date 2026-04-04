В каменный век: отечественные водители массово отказываются от услуг автосервисов

Культура обслуживания и содержания автомобилей в России переживает очередное перерождение, вызванное, как обычно, самым насущным из насущных вопросом — деньгами. Вернее, их отсутствием: все больше автолюбителей выбирают самостоятельный ремонт обращению в автосервис. Чем такой разворот к советскому прошлому отечественного автомобилизма закончится — на портале «АвтоВзгляд».

Причина, как всегда, в деньгах: обслуживание машины многим уже не по карману

Опубликованная намедни статистика, в рамках которой каждый третий россиянин стал ремонтировать свою машину своими силами, вызывает если не оторопь, то удивление. Во-первых, нас годами, а то и десятилетиями учили, что хороший сервис можно получить только у дилера, а во-вторых, техническая грамотность и банальный интерес к технике со времен развитого социализма вроде как утрачен.

Однако факт остается фактом: авторемонт возвращается в частные руки и гаражи. С одной стороны, причина такого разворота ясна: каждый третий из опрошенных пожаловался на фатальный рост цен на запчасти и ремонт, а 32% респондентов заявили о росте расходов на машину более чем на четверть. Денег на сервис банально стало не хватать.

Позвольте добавить в статистику личного опыта: предложение переварить два порога за 60 000 «деревянных», какой бы качественной ни была работа, и тариф на ремонт «стакана» — опорной чашки амортизатора — в размере 50 000 тех же самых рублей толсто намекает на наступление того самого момента, когда личный сварочный аппарат становится весьма актуальной покупкой.

Добавим сюда стоимость покраски одной детали, приближающаяся в столице к 20 000 руб., а также прайсы на замену печки на корейском кроссовере, за которую банальный гаражный авторемонтный цех объявил, только вдумайтесь, 15 000 рублей. Если что, там надо лишь бардачок снять и три самореза открутить: во дворе с одной отверткой и тремя перекурами работа займет минут 20.

Понятное дело, что высокая аренда, рост цен на все и вся, толкающие зарплаты вверх, поднятые налоги, постоянные «передовые инновации» наращивают конечную цену услуги для конечного потребителя до каких-то уже неземных высот.

Но есть и еще одна грань этого процесса, о которой почему-то не говорят: переварить «стакан» за 50 000 рублей на новеньком «Мерседесе» — одно дело, а вот на древнем как мир Mitsubishi Lancer, который в «базарный день» стоит 300 000 рублей с полным баком и новыми ковриками — совсем другое.

Парк автомобилей у нас старый, рыночная стоимость большинства ТС просто не подразумевает подобных вложений. Но новой машины не купить — два миллиона рублей на LADA Vesta у многих попросту нет. Как и миллиона на «Гранту». И начинается кустарный ремонт своей «старухи» своими же силами: как получится, «первый блин комом», «и так пойдет». Список можно продолжать долго.

У подобного подхода, помимо тотального уважения к мужикам, которые взялись за дело, а не опустили руки, параллельно опустив «пятую точку» на диван, есть обратная сторона: с каждым днем на дорогах будет все больше условно исправных машин. Банально тормоза перебрать без опыта и знаний получается далеко не с первого раза: плавали — знаем, хорошо, что ума хватило попросить опытного водителя проверить и дать оценку.

А как насчет сварки кузова? Рупь за сто — криво получится, невозможно столь сложную операцию осилить с первого раза. И поедет такая машина — тоже криво. А случись ДТП? По каким швам она разойдется? Но за подобный «вираж судьбы», взвинтивший цены до самых высот, мы должны сказать «спасибо» авторам того самого утильсбора. Надеюсь, однажды люди узнают имена этих героических людей, бросивших на спасение отечественного автопрома все силы. Все наши силы.