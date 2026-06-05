Богатые не плачут: спрос на автомобили с пробегом дороже 5 млн вырос за год на 18,4%

Официальная российская премьера роскошного седана Hongqi Guoya, состоявшаяся в Москве в конце мая, наделала немало шума. И не столько из-за внешнего вида новинки рынка и его интерьеров, серьезно подкрепленных инновационным решениями в технической части, сколько из-за цены. Шутка ли — 27,7 млн «деревянных» в начальной комплектации! Да кто это будет брать? Спешим успокоить скептиков — найдется кому. Особенно, если посмотреть совсем свежую статистику продаж премиальных и люксовых авто с пробегом в нашей стране.

Так, скажем, по данным ресурса «Авито Авто», самый дорогой автомобиль, проданный в его сервисе «Селект» — это Mercedes-Benz G-класс AMG 2024 года, его цена составила 26 млн руб. Второе место занял Porsche 911 Carrera 4 GTS 2021 года стоимостью 18,8 млн рублей. Третьим стал Zeekr 9X 2025 года, проданный за 16 млн рублей. В топ-5 также вошли BMW X7 2025 года за 15,9 млн и Land Rover Range Rover 2022 года с ценой 15,7 млн рублей.

Иными словами, состоятельные россияне готовы выкладывать сумасшедшие деньги даже за авто с пробегом, и даже в случае, если эти автомобили родом из Поднебесной. Да и вообще сегмент дорогих и очень дорогих транспортных средств на просторах нашей Необъятной чувствует себя очень неплохо, несмотря на все кризисы и санкции.

— На текущий момент премиальные и люксовые автомобили занимают 21% в общем объеме предложений в сервисе. При этом в январе-мае 2026 года доля представителей люксовых брендов оказалась в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Самые популярные из них — Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini, — комментирует ситуацию Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

Фото Oksana Korol/globallookpress.com

Замыкают же десятку самых дорогих автомобилей Mercedes-Benz G-класс 2018 года, который обошелся покупателю в 14,9 млн рублей, Chevrolet Corvette 2024 года (13,9 млн руб.), Mercedes-Benz GLS-класс 2023 года (13,7 млн руб.), Land Rover Defender 2023 года (13 млн руб.) и Toyota Land Cruiser 2021 года (12,3 млн руб.).

Если же говорить о других «миллионниках» (а среди всех представленных в сервисе авто в премиальном и люксовом сегментах почти 40% — предложения дороже 5 млн рублей), то в январе-мае 2026 года спрос на них вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена таких авто составила 10,1 млн.

Почти двукратный рост спроса зафиксирован за автомобилями марок Rolls-Royce и Li Auto. Достаточно сильной динамикой отметились Porsche (+58%) и RAM (+40%). Среди конкретных моделей лидируют Li Auto L9 (спрос на этого «китайца» увеличился вдвое), Audi Q8 (+88%), Mercedes-Benz GLE (+78%) и BMW X6 (+67%).

Правда, если возвращаться к Guoya, то наибольшей популярностью у покупателей пользуются не седаны, а преимущественно кроссоверы и внедорожники: Mercedes-AMG G-класс (25,5 млн руб.), Lexus LX (13,1 млн руб.), Land Rover Range Rover (15,2 млн руб.), BMW X6 (10,5 млн руб.), RAM 1500 (10,4 млн руб.), Mercedes-Benz GLE (9,3 млн руб.) и S-класс (11,2 млн руб.), а также BMW X7 (11,3 млн руб.), Toyota Land Cruiser (9,6 млн руб.), BMW X5 (9,6 млн руб.).