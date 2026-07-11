Эксперты компании Pango Cars фиксируют интерес россиян к старым и недорогим авто

Несмотря на некоторое оживление первичного авторынка в июне 2026 года, большинство россиян по-прежнему не готовы к дорогим покупкам и выбирают вторичный рынок. Однако даже на приобретение автомобиля с пробегом у многих граждан нет свободных средств, поэтому машины все чаще берут в долг. Причины такого поведения покупателей вполне объяснимы, и они, по мнению портала «АвтоВзгляд», хорошо прослеживаются в свежей статистике автокредитных сделок с б/у авто.

Да, новые автомобили основной массе наших сограждан попросту не по карману. Люди массово уходят на «вторичку», но и там ситуация невеселая — собственных сбережений не хватает даже на сильно побегавшую машину. Выход остается один: залезать в долги. И статистика автокредитов рисует довольно тревожную картину покупательских возможностей страны.

В частности, это подтверждают и специалисты компании Pango Cars: интерес к автокредитам понемногу оживает именно потому, что ставки стали чуть ниже. При этом клиенты все чаще выбирают самый экономный вариант — машины в пределах полутора миллионов рублей, стараясь выжать из ограниченного бюджета максимум. Иными словами, даже в долг покупают самое дешевое.

Показательно, что заемные деньги россияне тратят вовсе не на что-то новое и статусное. В кредит идут те же недорогие, но проверенные временем модели, что и раньше. В лидерах тут Kia Rio — почти 13% всех кредитных сделок. Следом идут LADA Vesta с долей 12% и LADA Granta с 9,4%. Прошлогодний фаворит Hyundai Solaris сполз на четвертое место.

Фото avtovzglyad.ru

Народный выбор очевиден: марки LADA, Kia и Hyundai. Ничего лишнего — только то, что относительно дешево обслуживать и легко чинить в любом гараже. А вот распиаренные китайские автомобили в подержанном виде отечественного покупателя пока не интересуют совсем — их в списке предпочтений просто нет.

Ценовая картина еще нагляднее. Больше всего сделок — 27% — приходится на машины от одного до полутора миллионов рублей. Еще 23% покупателей уложились в диапазон от 500 000 до миллиона. В сумме свыше 70% всех автокредитов не выходят за пределы двух миллионов рублей. Проще говоря, страна берет в долг на самые бюджетные автомобили, какие только есть.

И самое печальное — возраст покупаемых машин. Свежие автомобили младше пяти лет составили лишь пятую часть сделок, да и то потому, что найти их по доступной цене почти нереально. Основная масса покупок пришлась на транспортные средства от 5 до 10 лет — 29%, и на автомобили от 10 до 15 лет — 28%. Еще 18% сделок — это ТС возрастом от 15 до 20 лет. А чаще всего в кредит брали автомобили 2017 года выпуска.

Картина складывается невеселая: люди в долг покупают старые, а порой и очень старые машины, потому что на другое просто нет средств. Российский автопарк продолжает стремительно стареть, и последствия этого не заставят себя ждать. Изношенная техника — это и растущий риск аварий на дорогах, и постоянные удары по семейному бюджету. Ведь чем старше автомобиль, тем чаще он требует ремонта, а значит, экономия при покупке рано или поздно обернется новыми расходами.