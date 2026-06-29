«Автобанзай»: почему сегодня именно Япония «рулит» российским рынком подержанных машин

Подержанные японские легковушки не просто сохраняют лидерство в сегменте частного импорта в Россию, но и усиливают его. Одновременно крепнут позиции «японцев» на нашем вторичном рынке в целом. Эксперты раскрыли секреты этого успеха, а портал «АвтоВзгляд» сделал свои выводы.

За январь-май 2026 года частники ввезли в РФ через дальневосточные регионы 152 400 авто, что почти на 23% больше показателя, достигнутого годом ранее. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на отдел по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

Примечательно, что свыше 138 000 штук из общего числа (почти 91%) — это импорт из Страны восходящего солнца. В основном, понятное дело, бывших в употреблении, но с весьма привлекательным для российского покупателя соотношением состояния и цены.

Практически одновременно появилась информация о том, что на отечественном рынке авто с пробегом в рейтинге ведущих марок уверенно удерживает вторую позицию японская Toyota: 245 100 ТС перепродано за первые пять месяцев 2026-го. Причем это на 10% выше показателя, достигнутого за аналогичный период 2025-го, хотя и тогда бренд занимал вторую строку в рейтинге. В этот раз, как и годом ранее, он уступил только «народной» LADA. Ни одна китайская марка вообще не попала в топ-10.

— Автомобили made in Japan сегодня лидируют именно в сегменте частного ввоза машин с пробегом, — соглашается директор компании SK Auto Trading Александра Пригарнева. — Основные причины — огромный внутренний рынок Японии, бережное отношение жителей страны к технике и высокая культура обслуживания, дороги высокого качества. В результате даже подержанные ТС нередко находятся в отличном состоянии.

Кроме того, многие россияне хорошо знакомы с японскими автомобилями и доверяют им. Это касается как Toyota, Honda, Nissan и Subaru, так и менее популярных на мировом рынке, но достаточно известных в самой Японии брендов. Но основную долю импорта из этой страны сегодня формируют именно четыре вышеупомянутые марки, а также Mazda, Suzuki и Lexus. Европейские автомобили японского производства также встречаются, однако мало влияют на общую статистику ввоза, — констатирует эксперт.

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Живущий во Владивостоке сооснователь платформы для агентских платежей InvoicePay (ориентированной, в том числе, на автобизнес) Владислав Свирин уверен, что рост импорта «японцев» связан в первую очередь с рациональным выбором покупателя. Главный фактор — ликвидность.

А ее, в свою очередь, во многом определяет стоимость владения. Содержание авто составляет значимую статью семейных расходов, поэтому люди чаще выбирают надежные модели с доступным обслуживанием. В этом смысле японские машины остаются понятным выбором.

— Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Subaru и Mazda предлагают надежность и практичность. Потребитель понимает, что, купив японское ТС, через три года сможет продать его примерно за те же деньги с учетом инфляции. Причем важна не только цена перепродажи, но и сам факт стабильного спроса. А он у «японцев» есть. Данные, согласно которым Toyota сохраняет второе место среди всех марок на российском рынке ТС с пробегом, демонстрируя при этом рост продаж на 10%, подтверждают эту тенденцию. По той же причине «растут» Honda и Nissan, — уверен Свирин.

Очень показательно в этом отношении их отличие от китайских подержанных машин: если «японца» покупают за считанные недели после размещения объявления, то «чайнакар» может стоять на продаже месяцами, утверждает эксперт. При этом отдельные модели брендов из КНР теряют до 50% стоимости при продаже.

Однако и китайские, и корейские авто сохраняют на нашем рынке собственную нишу, замечает Пригарнева. Свирин соглашается, что корейские автомобили тоже сохраняют одну из лидирующих позиций среди популярных иномарок на российской «вторичке». Кроме того, Страна утренней свежести является основным поставщиком леворульных автомобилей европейских брендов. Именно оттуда в Россию активно везут не только современные Hyundai, Kia, Genesis, но и Mercedes-Benz, BMW, Audi и Volkswagen, уточняет Пригарнева.

Фото avtovzglyad.ru

При этом оба специалиста считают не совсем корректным сравнение автомобильного импорта из КНР, Японии и Южной Кореи. Среди новых зарубежных машин, ввозимых в Россию, китайские продолжают доминировать.

Но «японцы» действительно лидируют в сегменте подержанных иномарок. И эта ситуация, скорее всего, сохранится в ближайшие годы. Вторичный рынок, по замечанию Свирина, живет по своим законам: на первый план выходят не набор опций и даже не страна происхождения, а накопленная статистика надежности, стоимость обслуживания, ликвидность, сохранение остаточной стоимости.

Портал «АвтоВзгляд» постоянно следит за состоянием отечественного парка легковых ТС, который, как неоднократно было замечено в последние годы, неуклонно стареет из-за «санкционного» ухода многих марок, непрерывного удорожания новых машин, происходящего на фоне запредельной стоимости автокредитов, и, как следствие — все большего смещения спроса в сторону «вторички».

А здесь, как легко заметить, все больший вес приобретают машины именно из Японии, очередным подтверждением чему служит свежая статистика. Подержанные китайские авто сильно отстают, причем они реализуются в основном уже после пробега по России.

То есть от них избавляются наши сограждане, получившие опыт эксплуатации «чайнакаров» и имеющие, таким образом, возможность сравнивать. Так что в рейтинге российских симпатий машины с пробегом из КНР сильно проигрывают японским конкурентам.