Приговор автостарью: чем грозит принудительная утилизация сильно подержанных машин

Отечественный автопарк продолжает стареть. Если десять лет назад по нашим дорогам бегало примерно 50% транспортных средств старше 10 лет, то сейчас их доля составляет уже 70%, а средний возраст превышает 15 лет. При этом новые машины с 2012 года подорожали в разы. Экономист Остапкович поделился своим мнением о том, как исправить ситуацию, а портал «АвтоВзгляд» сделал выводы.

Интерес к новым авто в России, несмотря на относительный рост в первой половине 2026 года, в целом очень слабый. Такой неутешительный вывод озвучил на днях в ходе пресс-конференции президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. И это неудивительно, ведь средняя цена на свеженькую легковушку выросла с 2012 года, по данным отраслевого специалиста, в разы: 14 лет назад она составляла 800 000 руб., а по состоянию на середину нынешнего года — достигла 3,3 млн руб. В общем, дилерское сообщество бьет тревогу.

— Цены на новые авто действительно стали запредельными для большинства жителей России, — комментирует ситуацию научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, — а для эффективного стимулирования спроса в таких условиях необходима учетная ставка Центробанка ниже 10%. Я всегда придерживался этой позиции и сейчас не вижу оснований, чтобы ее менять...

Эксперт призывает учитывать, что к актуальной ключевой ставке — в настоящее время она, как известно, составляет 14,25% - коммерческие банки добавляют свой «интерес», что оборачивается реальной ставкой автокредитования на уровне как минимум 19-20%. А это уже ощутимо. Тем более — если помнить, что высокая ставка и, соответственно, дорогие кредиты в России — реальность нескольких лет подряд.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Люди, которые длительное время не могут позволить себе новую машину (делая выбор в пользу поддержанной или вообще отказывая себе в том, чтобы сделать покупку), нуждаются еще и в других потребительских благах, которые, кстати, тоже зачастую не получается обеспечить без кредитования.

Например, может потребоваться дорогостоящий квартирный ремонт или покупка сложной электроники, не говоря уже о приобретении недвижимости (а крыша над головой за редким исключением приоритетнее нового ТС). Так что дорогие кредиты и напрямую, и опосредованно сдерживают спрос на авторынке.

Другое дело, что собеседник портала «АвтоВзгляд» не видит ничего неожиданного в такой ситуации: сложный период, который сейчас проходит Россия, не является чем-то экстраординарным, нетипичным или доселе невиданным. Г-н Остапкович замечает, что такова специфика рыночной экономики: она развивается циклами, постоянного роста не бывает.

И, соответственно, мы сегодня проходим относительно затяжной, неприятный для многомиллионной армии потребителей, но неизбежный период спада, скорее даже рецессии, за которой, как это происходит обычно, скорее всего, опять наступит рост.

Правда, экономист не берется спрогнозировать, насколько дополнительно вырастут цены на первичном рынке в условиях заметного укрепления платежеспособного спроса. Но что вырастут — не сомневается.

Фото: magnific/magnific.com

А пока новые «тучные годы» не наступили, в стране, по мнению главы РОАД Подщеколдина, было бы желательно «запустить программу утилизации автомобилей старше хотя бы 20 лет». Впрочем, стоит заметить, что к началу 2026 года (и за шесть месяцев ситуация вряд ли сильно поменялась) в России на долю автомобилей таких автоветеранов, по данным исследования «Автостат» и Fit Service, приходилось уже 20% всего автопарка.

При общем количестве легковушек в 47,4 млн штук, это дает почти 9,5 млн ТС. Даже если допустить, что на каждое домохозяйство, владеющее подержанным транспортом, приходится в среднем по два таких авто, все равно получим несколько миллионов семей, которые в случае запуска подобной программы утилизации вмиг окажутся без своих «колес». И можно не сомневаться, что большинство из них не придут после этого в салоны — купить новую машину им будет просто не на что.

Иными словами, «приговор автостарью» не решит проблему: средняя цена на легковушку не вернется автоматически к 800 тыс. руб., а кредиты не начнут выдаваться под 5% годовых. Правда, в результате принудительной утилизации затруднения дилерского сообщества в России, вероятно, в самом деле будут разрешены, по крайней мере временно (за счет небольшой части «лишенцев», которым новая машина окажется все же по карману).

Но проблема в том, что потребности огромной страны, увы, не сошлись клином на интересах именно этой части российского бизнеса — весьма, к слову, уважаемого порталом «АвтоВзгляд». Зато негативный эффект от подобной утилизации окажется вполне ощутимым — в том числе и в смысле социальной напряженности.