Путешествие на Mars: самые «крутые» ретробайки планеты

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» познакомился познакомился с редкой и уникальной мотоколлекцией Вячеслава Шеянова. Некоторые экземпляры остались едва ли не в единственном экземпляре. Все о самых любопытных ретробайках увлекательной экспозиции — в нашем обзоре.
Алексей Гусев

Среди первых мотоциклов, о которых хотелось бы рассказать, особняком стоит немецкая компания Mars-Werke A.-G. Она была основана в 1873 году и начинала с производства чугунных печей, шлифовальных станков и, а в последствии, перешла на выпуск велосипедов.

Мотоциклетное производство началось одновременно с автомобильным, в 1903 году, но к сожалению, автомобили «Марс» перестали выпускать уже в 1909, зато производство мотоциклов и мопедов под маркой Mars «дотянуло» до 1960-х годов.

Заметный след в истории компания оставила благодаря мотоциклу «Белый Марс», который получил свое прозвище от мотогонщиков. Для спортсменов белый колер был официальным цветом Германии в мотоспорте до начала 1930-х годов. А в 1983-м этому мотоциклу даже посвятили почтовую марку.

Mars A20, часто именовавшийся «Reisemaschine» (мотоцикл для путешествий), выпускался с 1920 года в белом, красном и зеленом цветах, и больше всего ценился покупателями за надежный, не боявшийся перегрева двигатель и мощную раму.

Самый большой успех мотоциклов Mars — первое и втрое места, занятые гонщиками заводской команды в чемпионате Баварии 1921 года. Основу машины составляет коробчатая несущая ферма, крепкая, но совсем не похожая на раму в привычном смысле. Внутри фермы располагаются бензо- и маслобаки, а также вещевой ящик.

Под фермой продольно расположен нижнеклапанный оппозитный двухцилиндровый двигатель Maybach, объемом 956 куб.см и мощностью 7,3 л. с. Внешний маховик одновременно выполнял роль вентилятора системы принудительного воздушного охлаждения. Рядом с маховиком расположился карбюратор «Паллас» (Pallas) с восходящим потоком горючей смеси, забор воздуха осуществляется по длинному патрубку от заднего цилиндра. Двигатель запускается с помощью вращающейся рукоятки, через специальный привод, что больше напоминало автомобиль, чем мотоцикл.

Мотор Mars получил очень хитрый механизм газораспределения: расположенный в верхней части блока распределительный вал, приводившийся от коленчатого вала парой прямозубых шестерен, непосредственно воздействовал на четыре коромысла сложной формы, каждое из которых управляло своим клапаном.

Мотор с коробчатой фермой составляют единую силовую конструкцию, куда входит и картер двухступенчатой коробки передач. Трансмиссия, под стать самому мотоциклу, заслуживает особого внимания. На поперечном валу располагаются два барабана с внутренними фрикционными колодками, от каждого барабана к заднему колесу идет своя цепь, так что сзади располагаются две звездочки.

При выборе передачи один из барабанов тормозится, и крутящий момент передается на заднее колесо. Поверх ведущих барабанов размещены ленточные тормозные механизмы — один с ручным, второй с ножным приводом. Отсутствие тормозных механизмов в колесных ступицах позволило сделать колеса взаимозаменяемыми и добавить в комплектацию запасное колесо.

Более того, даже одиночный вариант «Белого Марса» рассчитан на перевозку запасного колеса на правой стороне. Дополняет облик машины короткорычажная передняя вилка очень сложной конструкции.

Встречаются на мотоцикле и совсем уж необычные детали, например, ацетиленовая лампа. Принцип работы очень прост: закладываем карбид в бак, доливаем воды и получаем газ ацетилен, который горит внутри фары. Применение таких ламп началось в автомобильной промышленности в далеком 1896 году.

Основная проблема газовых фар в том, что они давали слабое и размытое пятно света, а пламя то и дело гасло. Проблемы с освещением дороги закончились в 20-е годы прошлого века, одновременно с массовым применением электрических ламп в автомобилях и мотоциклах.

Выпускались оппозитные Mars с 1920 по 1932 год в трех модификациях — Mars A 20 (1920—1925), M. A. 25 (1925—1927) и M. A. 27 (1927—1932). «Пропажа» имени Mars связана с тем, что в 1925 году компания Mars-Werke A.-G. продала производство мотоциклов братьям Йоганну и Карлу Мюллерам (Johann & Karl Müller), оставив себе право на торговую марку.

Однако это не оказало какого-либо существенного влияния на внешний вид или характеристики мотоцикла. Последняя версия модели M. A. 27 могла «похвастаться» 18 л. с при 3000 об/мин., но только в спортивной версии «Sport-Modell». Гражданская «Touren-Modell» все также предлагалась с двигателем на 7.3 л. с.

Немалая стоимость мотоцикла — 1560 RM (тогдашних Рейхсмарок, 1931 год) явно сказалась на его распространении,. Для сравнения, BMW R11 в том же году стоил 1630 RM. Всего было выпущено чуть более 1000 экземпляров Mars A20.

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15 февраля 2019
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