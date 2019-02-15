Путешествие на Mars: самые «крутые» ретробайки планеты

Среди первых мотоциклов, о которых хотелось бы рассказать, особняком стоит немецкая компания Mars-Werke A.-G. Она была основана в 1873 году и начинала с производства чугунных печей, шлифовальных станков и, а в последствии, перешла на выпуск велосипедов.

Мотоциклетное производство началось одновременно с автомобильным, в 1903 году, но к сожалению, автомобили «Марс» перестали выпускать уже в 1909, зато производство мотоциклов и мопедов под маркой Mars «дотянуло» до 1960-х годов.

Заметный след в истории компания оставила благодаря мотоциклу «Белый Марс», который получил свое прозвище от мотогонщиков. Для спортсменов белый колер был официальным цветом Германии в мотоспорте до начала 1930-х годов. А в 1983-м этому мотоциклу даже посвятили почтовую марку.