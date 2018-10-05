Тест-райд Honda CB1000RA: литр городского счастья

Да, CB1000 RA — городская «пушка» для тех, кто умеет ездить: допускать ошибки при пилотировании такого байка непозволительно. Потому что «валит» эта Honda реально на все деньги. И уж поверьте, 150 лошадиных сил при его массе этому мотику более, чем достаточно.

Перво-наперво обращает на себя внимание дизайн «сибихи» — резкие рваные линии, классическая большая круглая фара с современным диодным светом, довольно высокие боковые зеркала (при движении в плотном междурядье их можно сложить, дабы не задевать зеркала «Газелей»), огромный радиатор охлаждения, сочный звук спортивного выхлопа — издалека слышно, что к вам приближается отнюдь не мопед.

За безопасность отвечает ABS и трехрежимный трекшн-контроль. Однако все равно с рукоятью газа нужно обращаться крайне аккуратно — несмотря на традиционную для Honda доброжелательность к пилоту, этот мотоцикл обладает весьма серьезной и резкой динамикой: 998 «кубиков» — это вам не шутки.

Биться за место под солнцем Honda CB1000 RA предстоит с очень серьезными и маститыми конкурентами — прежде всего это Yamaha MT-10, Kawasaki Z1000, Suzuki GSX-S 1000 и, конечно же, весьма популярный сейчас BMW R Nine T. Все вышеперечисленные модели — реально успешные в своем классе аппараты, вполне заслуженно снискавшие популярность у мотоциклистов, в том числе и у российских.