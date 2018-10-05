Тест-райд Honda CB1000RA: литр городского счастья

Фото: Алексей Гусев
Компания Honda обновила один из своих бестселлеров — модель CB1000 RA класса Naked. По сути, это почти тот же самый жесткий супер-спорт вроде легендарной CBR1000 RR, однако руль повыше, посадка поудобнее, да и двигатель перенастроен на более размеренную езду, хотя назвать этот мотоцикл «неженкой для новичков» вряд ли у кого повернется язык.
Алексей Гусев

Да, CB1000 RA — городская «пушка» для тех, кто умеет ездить: допускать ошибки при пилотировании такого байка непозволительно. Потому что «валит» эта Honda реально на все деньги. И уж поверьте, 150 лошадиных сил при его массе этому мотику более, чем достаточно.

Перво-наперво обращает на себя внимание дизайн «сибихи» — резкие рваные линии, классическая большая круглая фара с современным диодным светом, довольно высокие боковые зеркала (при движении в плотном междурядье их можно сложить, дабы не задевать зеркала «Газелей»), огромный радиатор охлаждения, сочный звук спортивного выхлопа — издалека слышно, что к вам приближается отнюдь не мопед.

За безопасность отвечает ABS и трехрежимный трекшн-контроль. Однако все равно с рукоятью газа нужно обращаться крайне аккуратно — несмотря на традиционную для Honda доброжелательность к пилоту, этот мотоцикл обладает весьма серьезной и резкой динамикой: 998 «кубиков» — это вам не шутки.

Биться за место под солнцем Honda CB1000 RA предстоит с очень серьезными и маститыми конкурентами — прежде всего это Yamaha MT-10, Kawasaki Z1000, Suzuki GSX-S 1000 и, конечно же, весьма популярный сейчас BMW R Nine T. Все вышеперечисленные модели — реально успешные в своем классе аппараты, вполне заслуженно снискавшие популярность у мотоциклистов, в том числе и у российских.

При кажущейся внешней миниатюрности, не стоит недооценивать CB 1000 RA: первую отметку в 100 км/ч байк разменивает уже на первой передаче, а всего их по хондовской традиции шесть штук, и они очень длинные. Вилка-перевертыш хорошо отрабатывает сжатие-отбой. При этом масса мотоцикла всего то чуть больше 200 кг.

Никаких модных квик-шифтеров здесь нет, даже поворотники нужно выключать вручную — неоклассика, а что вы хотели? Зато электронный дисплей, на который выводятся все показатели, прекрасно читается в любую погоду — на предыдущей модели многие мотоциклисты жаловались на недостаточную информативность.

Если переключиться на режим Sport, то мотоцикл станет ощутимо агрессивнее, реакция на газ — еще более резкой, а коробка начнет отщелкивать передачи наверх еще быстрее и жестче: если активно «открываться», то Honda так и норовит встать на дыбы.

Впрочем, для стандартной езды по городу достаточно обычного режима Standart, мало точно не покажется. Для мокрой же дороги, а дожди за время теста все-таки пару раз лили, не говоря уже о вездесущих городских «поливалках», есть режим Rain, а то недолго и убиться.

Honda CB 1000 RA дешевым байком не назовешь, его цена стартует со вполне солидных 800 000 рублей, с опциями — еще дороже. Тем не менее, у всех его непосредственных конкурентов цифры в прайс-листах практически такие же, так что удивляться ту не стоит. Потому что эта «сибиха» — все же очень хороший мотоцикл.

автопродажи, авторынок, байки, мототехника
5 октября 2018
117