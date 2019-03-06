Литр для туриста: первый тест самого мощного российского сноумобиля РМ Vector 1000

Снегоход «Вектор» российского производства с двухтактным мотором объемом 551 «кубик» появился на рынке год назад и успел завоевать симпатии любителей снежного досуга. А вот теперь РМ Vector обзавелся и более экстремальной версией с новым литровым двигателем. Портал «АвтоВзгляд» опробовал новинку в деле, и готов ответить на вопросы даже раньше, чем вы их зададите.
Модель Vector 551 стала лидером сразу в двух направлениях. Во-первых, это первый российский снегоход на алюминиевой раме — до выхода в свет данного агрегата снегоходную раму из Al еще никто в нашей стране серийно не делал. Во-вторых, это первый отечественный сноумобиль туристического класса — до того в РФ выпускались лишь тяжелые утилитарные машины.
Благодаря малому весу, правильной геометрии платформы и другим конструкторским решениям, снегоход получился маневренным, легким в управлении и довольно резвым. Хотя, как утверждают мудрейшие: много лошадиных сил не бывает. А потому появление машины с более мощной силовой установкой и шильдиком 1000 было лишь вопросом времени.
Больше мощности — больше затрат
Правда, чтобы приступить к выпуску литровой модели, Рыбинскому производителю пришлось основательно вложиться в модернизацию своего производства. Закупить новые станки для металлообработки, пресс-формы для собственной отливки пластика, вооружиться сверхточными контрольно-измерительными приборами…
В апгрейд завода в 2018 году было вложено порядка 100 миллионов рублей, что позволило не только существенно повысить качество выпускаемой продукции, но и приступить к выпуску самого мощного российского снегохода за всю историю.
КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ НУЖДАЮЩИМСЯ
И не последнюю роль в модернизации производства сыграло государство, оказав финансовую поддержку предприятию. Фонд Развития Промышленности предоставил льготный заем на сумму 24,5 миллиона рублей и еще 10,5 миллионов выделили Фонд Развития Промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области. Да, это хоть и кредит, но привлечь заемные средства по ставке от 3 до 5 процентов годовых на срок до 7 лет в современных реалиях это настоящий подарок судьбы.
Беспристрастные испытания
Итак, на что же способен новый русский продукт? Первые ощущения от «литрушки» Vector 1000 — в эксклюзивном видео сюжете портала «АвтоВзгляд».