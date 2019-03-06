Литр для туриста: первый тест самого мощного российского сноумобиля РМ Vector 1000

Немного истории

Модель Vector 551 стала лидером сразу в двух направлениях. Во-первых, это первый российский снегоход на алюминиевой раме — до выхода в свет данного агрегата снегоходную раму из Al еще никто в нашей стране серийно не делал. Во-вторых, это первый отечественный сноумобиль туристического класса — до того в РФ выпускались лишь тяжелые утилитарные машины.

Благодаря малому весу, правильной геометрии платформы и другим конструкторским решениям, снегоход получился маневренным, легким в управлении и довольно резвым. Хотя, как утверждают мудрейшие: много лошадиных сил не бывает. А потому появление машины с более мощной силовой установкой и шильдиком 1000 было лишь вопросом времени.

Больше мощности — больше затрат

Правда, чтобы приступить к выпуску литровой модели, Рыбинскому производителю пришлось основательно вложиться в модернизацию своего производства. Закупить новые станки для металлообработки, пресс-формы для собственной отливки пластика, вооружиться сверхточными контрольно-измерительными приборами…