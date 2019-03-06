За неоплату проезда по платным дорогам будут штрафовать на 5000 рублей

Если же лихача поймают лично инспекторы ГИБДД, то ходить ему пешком от четырех до шести месяцев, пока не вернут водительские права.

— Все шлюзы будут оборудованы системой «Фотофиниш», а все гибкие шлагбаумы мы заменим на более жесткие алюминиевые, — заявил председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Иными словами, водители больше не смогут отталкивать шлагбаумы своими машинами и безнаказанно проезжать по «платнику» бесплатно. Равно, как и не получится больше у «зайцев» пристраиваться сзади к другим машинам, чтобы успеть проскочить через открывшиеся ворота.

Ну а за порчу имущества предусмотрена совсем иная ответственность. Вплоть до ареста. Впрочем, как и за оставление места ДТП.