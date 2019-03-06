За неоплату проезда по платным дорогам будут штрафовать на 5000 рублей

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, уже через две недели будут введены на контрольно-пропускных пунктах скоростных дорог дополнительные светофоры и камеры, «выписывающие» штрафы на запрещающий красный сигнал.
Напомним, что согласно ст. 12.12 КоАП РФ, наказание за подобное нарушение предусматривает штраф в 1000 рублей, а при повторном нарушении, запечатленным камерой автоматической фиксации, — 5000 рублей.
Если же лихача поймают лично инспекторы ГИБДД, то ходить ему пешком от четырех до шести месяцев, пока не вернут водительские права.
— Все шлюзы будут оборудованы системой «Фотофиниш», а все гибкие шлагбаумы мы заменим на более жесткие алюминиевые, — заявил председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Иными словами, водители больше не смогут отталкивать шлагбаумы своими машинами и безнаказанно проезжать по «платнику» бесплатно. Равно, как и не получится больше у «зайцев» пристраиваться сзади к другим машинам, чтобы успеть проскочить через открывшиеся ворота.
Ну а за порчу имущества предусмотрена совсем иная ответственность. Вплоть до ареста. Впрочем, как и за оставление места ДТП.