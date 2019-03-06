За неоплату проезда по платным дорогам будут штрафовать на 5000 рублей

Фото: АвтоВзгляд
В связи с участившимися случаями безбилетного проезда по платным участкам российских дорог, принимается ряд мер по ужесточению ответственности для «зайцев». Причем наказывать будут не только рублем.
Мирон Горин

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, уже через две недели будут введены на контрольно-пропускных пунктах скоростных дорог дополнительные светофоры и камеры, «выписывающие» штрафы на запрещающий красный сигнал.

Напомним, что согласно ст. 12.12 КоАП РФ, наказание за подобное нарушение предусматривает штраф в 1000 рублей, а при повторном нарушении, запечатленным камерой автоматической фиксации, — 5000 рублей.

Если же лихача поймают лично инспекторы ГИБДД, то ходить ему пешком от четырех до шести месяцев, пока не вернут водительские права.

— Все шлюзы будут оборудованы системой «Фотофиниш», а все гибкие шлагбаумы мы заменим на более жесткие алюминиевые, — заявил председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Иными словами, водители больше не смогут отталкивать шлагбаумы своими машинами и безнаказанно проезжать по «платнику» бесплатно. Равно, как и не получится больше у «зайцев» пристраиваться сзади к другим машинам, чтобы успеть проскочить через открывшиеся ворота.

Ну а за порчу имущества предусмотрена совсем иная ответственность. Вплоть до ареста. Впрочем, как и за оставление места ДТП.

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6 марта 2019
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