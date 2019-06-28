Дубль два: тест-драйв нового российского квадроцикла РМ800 Duo

Пожалуй, не возможно создать продукт, который на все сто процентов был бы идеальным. И сколько бы времени не уделялось разработке, всегда какие-то мелкие или крупные «косячки» выплывут наружу. 800-«кубовый» квадроцикл, запущенный в производство несколько лет назад, казался вполне продуманной моделью, однако обратная связь от владельцев техники показала, что производителю еще есть над чем серьезно поработать.

К вопросу «улучшайзинга» рыбинский производитель подошел основательно. Во-первых, были собраны замечания и предложения от покупателей. А во-вторых, прежде чем приступать к работе над ошибками, конструкторы полностью оцифровали квадроцикл. Каждый болт, каждая его гаечка и трубочка имеют математическое описание свойств, что позволяет еще на этапе проектирования спрогнозировать поведение отдельных узлов и квадроцикла в целом при эксплуатации.