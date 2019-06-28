Дубль два: тест-драйв нового российского квадроцикла РМ800 Duo

Фото: АвтоВзгляд
Бренд «Русская Механика», хорошо известный любителям квадроциклов и снегоходов, презентовал не просто обновленный, а кардинально переосмысленный двухместный 800-кубовый ATV. На премьерном тест-драйве новинки побывал обозреватель портала «АвтоВзгляд».
Дмитрий Зленко

Пожалуй, не возможно создать продукт, который на все сто процентов был бы идеальным. И сколько бы времени не уделялось разработке, всегда какие-то мелкие или крупные «косячки» выплывут наружу. 800-«кубовый» квадроцикл, запущенный в производство несколько лет назад, казался вполне продуманной моделью, однако обратная связь от владельцев техники показала, что производителю еще есть над чем серьезно поработать.

К вопросу «улучшайзинга» рыбинский производитель подошел основательно. Во-первых, были собраны замечания и предложения от покупателей. А во-вторых, прежде чем приступать к работе над ошибками, конструкторы полностью оцифровали квадроцикл. Каждый болт, каждая его гаечка и трубочка имеют математическое описание свойств, что позволяет еще на этапе проектирования спрогнозировать поведение отдельных узлов и квадроцикла в целом при эксплуатации.

Скажем, хотите вы улучшить систему охлаждения, для чего решили поставить новый увеличенный радиатор и новый более мощный вентилятор. Вносите свои «хотелки» в компьютер и вскоре получаете ответ, что если поставит такой радиатор, потребуется установка насоса более высокой производительности и шланги большего диаметра, в противном случае простая замена узлов приведет к перегреву мотора. Или решили изменить геометрию подвески, внесли в цифровую модель коррективы. Компьютер их обсчитал и выдал резюме, мол, при таких углах наклона повышается нагрузка на уши крепления амортизаторов к раме, в результате чего со временем их вырвет.

В общем, вооружившись списком недостатков и компьютерными технологиями, конструкторы вскоре представили вторую редакцию вездехода.

Держи удар!

Визуально пластик на РМ800 Duo остался без изменений, однако в его состав добавили специальный компонент, благодаря которому он получил дополнительную эластичность. Даже на морозе пластик будет выгибаться наизнанку, но при этом не лопнет. Врать не буду: не знаю как на морозе, но в теплый июньский день, когда проходила презентация новинки, сломать боковой щиток, снятый с квадроцикла, никому из присутствующих не удалось. По нему проезжали квадроциклом, руками скручивали в бараний рог, а ему все ни почем. На самом деле это очень хорошее конкурентное преимущество.

Впрочем, в облике машины, несмотря на то, что пресс-формы для отливки кузовных элеменов остались неизменными, кое-что изменилось. Передний кенгурин стал значительно толще, что в случае столкновения с деревцем в лесу очень важный аргумент. И, кроме того, изменилась его пространственная геометрия. Дело в том, что прежний отбойник, при езде по глубокой грязи, словно снегоуборочный отвал, сгребал перед собой всю кашу, из-за чего проходимость квадрика страдала. Новая же форма со скошенным профилем позволяет вездеходу гораздо увереннее чувствовать себя в грязюке.

Клюз (это направляющая для троса) мощной электрической лебедки обрёл свое постоянное местожительства на обновленном кенгурене на достаточно высоком расстоянии от земли, благодаря чему разматывать «лебедя», засадив квадрик по самые бампера, гораздо удобнее.

Ни капли мимо

Владельцы «восмисотых» «эрэмок» предыдущего поколения сетовали на неудобно расположенную заливную горловину топливного бака, которую спрятали под сиденьем пассажира. И впрямь, дабы заправить квадрик нужно было устраивать танцы с бубном, а именно снимать сиденье, куда-то его отставлять в сторону, что особенно не комильфо, когда дозаправка требуется в полевых условиях. В общем, по многочисленным просьбам трудящихся, горловину бензобака перенесли на правое заднее крыло, так что теперь заливать горючку стало гораздо удобнее.

Оказавшись верхом на обновленной модели, сразу же понимаешь, что производитель изменил форму и мягкость седла. Теперь не приходится слишком сильно раздвигать в стороны ноги, что особенно ценно в дальних вояжах. Да и в целом пятой точке стало значительно мягче. Секрет комфорта спрятан под обивкой — наполнитель сидушки сделан из современного материала по особой технологии, благодаря чему «кресло» в разных частях имеет разную жесткость.

А еще рыбинский производитель, в пользу повышения качества квадроцикла, сменил некоторых поставщиков деталей и узлов. А что-то и вовсе стал изготавливать на своих мощностях. Всего же в конструкцию обновленного РМ800 Duo было внесено 18 изменений.

Он сказал «Поехали!»

Ну а теперь, собственно, к ходовым испытаниям. На X-Arena в Пушкинском районе Подмосковья организаторы мероприятия подготовили аж целых три разноплановые трассы для тест-драйва. Первый маршрут — семейный. Он был максимально простой, с небольшими подъяемами и спусками, с легкой грязью и крутыми поворотами. Своего рода имитация покатушек на квадрике вокруг дачи с ребенком, или женой, или боевой подругой.

Поскольку РМ800 Duo полноценная двухместная модель, целевая аудитория в виде дачников — однозначно её. Надо сказать, что кататься вдвоем на «восьмисотке» очень комфортно: пассажир и водитель не мешают друг другу, и развесовка у квадроцикла такова, что на управляемости присутствие «номера два» никак не сказывается. Несмотря на большие размеры, в плане маневренности на серпантине семейной трассы, претензий не возникло.

Вторая трасса «заточена» под любителей, что называется, подубасить по офф-роаду. Крутые подъемы и почти отвесные спуски, на которых можно было ощутить тягу мотора и оценить геометрию конструкции вездехода, которая позволяет не рыть «носом» землю при проезде через брустверы и канавы. А еще на трассе был своего рода ковер из старых покрышек. Это настоящее испытание для подвески, и, опять же, «ЭрЭмка» вновь приятно удивила. Пробоя в амортизаторах не чувствовалось, в резонанс квадроцикл не входил, а потому за энергоемкость подвески РМ800 Duo получает уверенные «пять с плюсом».

Охотничья тропа

Пожалуй, самой интересной трассой была «Охотничья». Во-первых, она была самой протяженной. Во-вторых, с очень разноплановым естественным лесным рельефом. Можно было и прохватить в полный газ по прямой, чтобы почувствовать потенциал V-образного 800-кубового инжектора, и чуток помесить грязь, и поманеврировать меж березок.

От себя добавлю, что в качестве средства передвижения для езды за трофеями РМ800 Duo просто идеален. Две огромные багажные решетки, на которых можно разместить охотничьи принадлежности; удобное место для товарища, чтобы на охоте было веселее; хороший клиренс; отменные проходимость и комфорт.

А что по надежности? Хммм… Ответить на этот вопрос можно, пожалуй, «поюзав» ATV хотя бы годика с пол. Однако во время премьерного теста ни один из девяти квадроциклов не сломался даже по пустяку. И это внушает оптимизм.

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29 июня 2019
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