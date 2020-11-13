Власти закрутят гайки для водителей квадроциклов и снегоходов

Фото: АвтоВзгляд.
На сайте правовой информации появился законопроект, который предлагает ужесточить наказания при неправильной эксплуатации квадроциклов, снегоходов, тракторов и других самоходных машин. Портал «АвтоВзгляд» внимательно изучил этот документ.

Сейчас, по ст.9.3 КоАП РФ, за нарушения при эксплуатации внедорожной техники прописан штраф 100—300 рублей или лишение прав на 3—6 месяцев. Однако проавительство считает, что нарушители должны платить от 500 до 1000 рублей — это предложение депутаты Госдумы поанируют рассмотреть до конца нынешней сессии заседаний.

Как уверяют авторы законопроекта, в стране, где популярность квадроциклов и снегоходов неуклонно растет, оставлять штрафы на прежнем уровне нельзя. Кроме того, в пояснительно записке к опубликованному документу говорится, что количество нарушений постоянно растет — то есть любители мотоэкстрима не воспринимают ст. 9.3 КоАП РФ, как реальное наказание за свои проступки.

В общем, под резкое закручивание гаек подвели весьма убедительную доказательную базу. Но мы-то понимаем: для пополнения бюджета все средства хороши.

К слову, недавно портал «АвтоВзгляд» опубликовал несколько советов для владельцев мотовездеходов. Мы рассказывали, как продлить жизнь ходовой квадроцикла, не обращаясь в сервис, от чего моментально гниет электропроводка и других полезностях.

штрафы, КоАП, мототехника
13 ноября 2020
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