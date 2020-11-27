Ducati выпустила двухколесный Lamborghini

На создание мотоцикла дизайнеров Ducati вдохновил гиперкар Lamborghini Sian FKP 37 — обе марки ориентированы не только на скорость, но и на впечатляющий дизайн, в котором аппенинцы всегда были традиционно сильны.

За основу нового мотоцикла была взята модель Diavel 1260 S, которая получила новые легкосплавные колесные диски особого дизайна, воздухозаборники и накладки на радиатор из углеродного волокна, и конечно же, тормозные суппорты Brembo радикально красного цвета. 37. Из углеродного волокна выполнены также накладка на глушитель, спойлер, центральная часть топливного бака, обшивка сиденья, брызговики, крышка приборной панели и корпус передней фары.

Неспроста взято и количество лимитированной серии — 630 экземпляров. Дело в том, что именно в 1963 году в небольшом итальянском городишке Сант-Агата-Болоньезе была основана компания Lamborghini, существующая и поныне. А число «63», красующееся на ливрее Diavel и умноженное на 10 и определило число будущих эксклюзивных мотоциклов: «ЛамбоДукасы» станут доступны в салонах дилеров в декабре 2020 года.