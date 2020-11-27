Ducati выпустила двухколесный Lamborghini

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К довольно интересному результату привело сотрудничество двух мастодонтов итальянского рынка — Ducati и Lamborghini. Собственно говоря, сильно удивляться здесь нечему, ведь обе компании принадлежат одному немецкому гиганту — концерну VAG. Результатом новоиспеченного альянса стала лимитированная серия мотоцикла Ducati Diavel 1260 Lamborghini, счастливыми обладателями которых смогут стать лишь 630 счастливчиков.

На создание мотоцикла дизайнеров Ducati вдохновил гиперкар Lamborghini Sian FKP 37 — обе марки ориентированы не только на скорость, но и на впечатляющий дизайн, в котором аппенинцы всегда были традиционно сильны.

За основу нового мотоцикла была взята модель Diavel 1260 S, которая получила новые легкосплавные колесные диски особого дизайна, воздухозаборники и накладки на радиатор из углеродного волокна, и конечно же, тормозные суппорты Brembo радикально красного цвета. 37. Из углеродного волокна выполнены также накладка на глушитель, спойлер, центральная часть топливного бака, обшивка сиденья, брызговики, крышка приборной панели и корпус передней фары.

Неспроста взято и количество лимитированной серии — 630 экземпляров. Дело в том, что именно в 1963 году в небольшом итальянском городишке Сант-Агата-Болоньезе была основана компания Lamborghini, существующая и поныне. А число «63», красующееся на ливрее Diavel и умноженное на 10 и определило число будущих эксклюзивных мотоциклов: «ЛамбоДукасы» станут доступны в салонах дилеров в декабре 2020 года.

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27 ноября 2020
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