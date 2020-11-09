Какой видеорегистратор c GPS снимает ночью как днем

Войдя в меню, сразу понимаешь, что не обязательно зарываться в руководство по эксплуатации — все интуитивно понятно и так. Дата-время определились автоматически, по сигналам GPS, а чувствительность срабатывания G-сенсора, качество видеозаписи, граничную скорость оповещения о превышении и прочее выставляются за 10 минут. Нижняя кнопка работает как аналог клавиши «enter» на клавиатуре компа, две средние кнопочки позволяют перемещаться по меню на цветном дисплее, самая верхняя — «выход» из раздела. Проще не придумаешь.

Первая поездка с любым новым устройством, предупреждающим о полицейских камерах, особенно интересна. На маршруте, где ты «в лицо» знаком с каждым рубежом контроля, сразу становится ясно, чего стоит «новичок». У MiVue C539 нет радар-детекторного блока, только база камер. На самом деле, это оптимально. Все современные системы контроля, которых сейчас подавляющее большинство на дорогах, вычисляют скорость машин по анализу видеоизображения и засечь их по излучению невозможно. Поэтому и настоящее, и будущее — за устройствами-информерами с максимально свежими базами данных о полицейских камерах. В этом смысле у MiVue C539 все в порядке. Проверка выявила, что он знает и предупреждает даже о свежеустановленных камерах. Включая отрезки контроля средней скорости. Производитель уверяет, что аппарат осведомлен о 60-ти видах полицейских камер. Я сумел проверить его только на 6—7, других просто «под рукой» не оказалось, увы! Но каждую из встречных он «приветствовал» голосовым предупреждением и окрашивал на мониторчике значок допустимой скорости в красный цвет — если я превышал.