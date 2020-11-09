Какой видеорегистратор c GPS снимает ночью как днем

Черный корпус из жесткого пластика размером между спичечным коробком и пачкой сигарет. Одну из больших сторон занимает дисплей с диагональю 2 дюйма. На противоположной — объектив видеокамеры (со стеклянными линзами, кстати), обрамленный стильной оранжевой каймой. По «бокам» — «вход» штекера питания от «прикуривателя» и 4 кнопки управления. С их помощью входим и управляем меню настроек. Одна из кнопок отвечает за моментальное фото, хоть прямо в процессе видеозаписи. Еще одна дает возможность отметить «нестираемый» видеофайл на microSD-карте.
Войдя в меню, сразу понимаешь, что не обязательно зарываться в руководство по эксплуатации — все интуитивно понятно и так. Дата-время определились автоматически, по сигналам GPS, а чувствительность срабатывания G-сенсора, качество видеозаписи, граничную скорость оповещения о превышении и прочее выставляются за 10 минут. Нижняя кнопка работает как аналог клавиши «enter» на клавиатуре компа, две средние кнопочки позволяют перемещаться по меню на цветном дисплее, самая верхняя — «выход» из раздела. Проще не придумаешь.
Первая поездка с любым новым устройством, предупреждающим о полицейских камерах, особенно интересна. На маршруте, где ты «в лицо» знаком с каждым рубежом контроля, сразу становится ясно, чего стоит «новичок». У MiVue C539 нет радар-детекторного блока, только база камер. На самом деле, это оптимально. Все современные системы контроля, которых сейчас подавляющее большинство на дорогах, вычисляют скорость машин по анализу видеоизображения и засечь их по излучению невозможно. Поэтому и настоящее, и будущее — за устройствами-информерами с максимально свежими базами данных о полицейских камерах. В этом смысле у MiVue C539 все в порядке. Проверка выявила, что он знает и предупреждает даже о свежеустановленных камерах. Включая отрезки контроля средней скорости. Производитель уверяет, что аппарат осведомлен о 60-ти видах полицейских камер. Я сумел проверить его только на 6—7, других просто «под рукой» не оказалось, увы! Но каждую из встречных он «приветствовал» голосовым предупреждением и окрашивал на мониторчике значок допустимой скорости в красный цвет — если я превышал.
С видеосъемкой у C539, традиционно для MIO, тоже все на очень высоком уровне. Особенно интересно было «погонять» аппарат в ночных режимах, поскольку производитель заявляет о применении в нем 3DNR-технологии, — специального алгоритма обработки кадров для подавления «шума» на изображении. «Мозги» приборчика при этом сравнивают несколько последовательных кадров, выявляя и удаляя при этом «шумовые» пиксели. Качество съемки с использованием 3DNR описывать словами бессмысленно. Предлагаю оценить по видеороликам, размещенным в этом материале.
Есть здесь и энергосберегающий режим, в котором MiVue C539 работает во время стоянки машины. При этом он не «сосет» энергию от аккумулятора, чего не любят многие автовладельцы, опасаясь не завестись утром. В случае, если машину ударили, благодаря срабатыванию датчика удара, начинается запись, которая может продолжаться довольно длительное время. MIO обещает автономную работоспособность устройства в таком режиме до 48 часов. А вот «Умный режим» энергосбережения обеспечит включение записи не только по удару, но и по наличию движения перед камерой. Только в этом случае уже требуется дополнительный источник питания.
В общем, признаюсь, лично мне, как пользователю далеко не первого в жизни видеорегистратора-«антирадара», MiVue C539 очень понравился. Своей сбалансированностью технических характеристик, лаконичным дизайном и вполне демократичной по нынешним временам ценой.