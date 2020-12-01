Россияне массово скупают мотоциклы в мертвый сезон

Как сообщает агентство «Автостат», особой популярностью у наших покупателей пользуются мотоциклы марок BMW, Bajaj, Racer, Motoland и Harley-Davidson. Эта пятерка занимает 54% российского рынка, что эквивалентно 504 приобретенным байкам.

Если говорить о географии продаж, то почти треть всех мотоциклов (31,4%) нашли покупателей в Москве и Московской области (200 и 94 мотоцикла соответственно). Еще 6% выпали на Краснодарский край, 5,4% — на Санкт-Петербург.

Эксперты отмечают, что покупка мототехники в России всегда носила сезонных характер. Однако этот год сломал традицию. Скажем, в апреле рынок мототехники рухнул на 33%, а в мае вырос всего на 3%. Зато в сентябре рост составил уже 65%, а октябрь стал рекордным (83%). Судя по всему, народ массово побежал вкладывать деньги, пока рубль не достиг своего дна.