Длинный гусь с маленьким сердцем: видеообзор снегохода STELS Капитан 150L

Фото и видео: АвтоВзгляд
Снегоход от Жуковского веломотозавода STELS Капитан 150 с литерой L (что является сокращением от long, то бишь длинный) «новинкой» в чистом виде не назвать. Ведь в течении двух лет российское предприятие производит и успешно продает «Капитанов» в базовой, если можно так выразиться, в короткой версии. Несмотря на абсолютную схожесть ТТХ длинномера и коротыша, по ездовым характеристикам получились два разных снегохода.

Пожалуй, до появления Капитана 150, снегоходы подобного уровня считались исключительно детской игрушкой, поскольку кроме маленького объема двигателя они имели столь же скромные габаритные размеры. И взрослый человек, оседлавший такую машинку, выглядел, мягкого говоря, нелепо.

Инженеры же компании STELS, когда взялись проектирование нового сноумобиля, решили сделать универсальный продукт, то есть чтоб и детям было безопасно и удобно, и взрослым комфортно и не выглядели верхом на нем комично. В итоге получился компактный снегоход для всей семьи.

И всем был бы хорош Капитан 150, если б при езде вдвоем по глубокому снегу он не зарывался в нем. Чего греха таить, ведь короткая (длиной 2670 мм) и узкая (шириной 380 мм) гусеница, приводимая в действие моторчиком в 9 лошадиных сил, не рассчитана на снега по пояс.

А потому, по многочисленным просьбам трудящихся, конструкторы завода вынесли изменения в полюбившуюся россиянам модель, удлинив гусянку до 3232 мм. Что из этого получилось и как это отразилось на ездовых характеристиках снегохода, смотрите в эксклюзивном видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

новинки рынка, дилеры, новая модель, автосалоны, мототехника
25 января 2021
99