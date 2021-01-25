Длинный гусь с маленьким сердцем: видеообзор снегохода STELS Капитан 150L

Пожалуй, до появления Капитана 150, снегоходы подобного уровня считались исключительно детской игрушкой, поскольку кроме маленького объема двигателя они имели столь же скромные габаритные размеры. И взрослый человек, оседлавший такую машинку, выглядел, мягкого говоря, нелепо.

Инженеры же компании STELS, когда взялись проектирование нового сноумобиля, решили сделать универсальный продукт, то есть чтоб и детям было безопасно и удобно, и взрослым комфортно и не выглядели верхом на нем комично. В итоге получился компактный снегоход для всей семьи.