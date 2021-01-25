Harley-Davidson делает ставку на роскошь: встречаем новые кастом-байки

Фото производителя
Вовсю готовятся к сезону 2021 года и американцы из легендарного Harley-Davidson. Как известно, в модельной линейке компании есть целая серия под названием CVO (Custom Vehicles Operations). Это так называемые серийные заводские «кастомы», что-то вроде моделей AMG от Mercedes. Встречаем «обновки».

У таких мотоциклов улучшен дизайн, увеличена мощность двигателя, много дополнительного оборудования, при этом вся техника покрывается заводской гарантией Harley-Davidson. Двигатель Milwaukee-Eight объемом 117 кубических дюймов (почти 2,0 литра), устанавливаемый на мотоциклы линейки CVO — самый мощный и высококубатурный из всех серийных моторов производителя, его максимальный крутящий момент составляет 169 Нм при 3500 об/мин.

В 2021 году ограниченная серия CVO включает в себя четыре премиальные модели: CVO Limited, CVO Street Glide, CVO Road Glide и CVO Tri-Glide. Все вышеуказанные модели получили новую расцветку и графику, а Road Glide и Street Glide теперь еще и оснащаются мощной аудиосистемой категории Hi-Fi производства компании Rockford Fosgate. Данная аудиосистема с трехполосными 150-ваттными динамиками Stage II и 100-ваттным усилителем в боковом кофре разрабатывалась специально для мотоциклов Harley-Davidson.

  • Фото производителя
  • Фото производителя
Фото производителя

​Кроме того, на все мотоциклы семейства CVO в стандартной комплектации устанавливается комплекс RDRS Safety Enhancements, корректирующий поведение мотоцикла при его движении, ускорении и замедлении, также он учитывает сцепление шин с дорожным покрытием. А хорошо уже известная светодиодная фара Daymaker стала адаптивной — специальные датчики измеряют угол крена мотоцикла и автоматически включают 12 дополнительных диодов для освещения темных участков дороги. Добавляет «люксов» беспроводная гарнитура Boom! Audio 30K Bluetooth Helmet Headset, которая подключается к информационно-развлекательной системе Boom! Box GTS по «синему зубу» и устанавливает связь с 16 райдерами на расстоянии до 8 км, чтобы было удобнее и безопаснее ездить «стаей».

Впрочем, есть у Harley-Davidson и новости для более приземленных байкеров, еще не накопивших несколько миллионов на байки линейки CVO. В наступившем году рестайлингу подвергся и один из самых популярных мотоциклов — знаменитый «Толстяк» Fat Boy. Отныне матовая хромовая отделка заменена на зеркальную, а другая популярная модель — Street Bob — получила обновленный облегченный дизайн и двигатель на 114 «инчей», позволяющий разгоняться на 9% быстрее. Ну и, конечно же, практически для всех моделей Harley-Davidson семейства Softail можно заказать комплекты для тюнинга Screaming Eagle разных степеней форсировки, таким образом можно «раскочегарить» свой Харли аж до 122 кубических дюймов объема.

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25 января 2021
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