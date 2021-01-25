Harley-Davidson делает ставку на роскошь: встречаем новые кастом-байки

​Кроме того, на все мотоциклы семейства CVO в стандартной комплектации устанавливается комплекс RDRS Safety Enhancements, корректирующий поведение мотоцикла при его движении, ускорении и замедлении, также он учитывает сцепление шин с дорожным покрытием. А хорошо уже известная светодиодная фара Daymaker стала адаптивной — специальные датчики измеряют угол крена мотоцикла и автоматически включают 12 дополнительных диодов для освещения темных участков дороги. Добавляет «люксов» беспроводная гарнитура Boom! Audio 30K Bluetooth Helmet Headset, которая подключается к информационно-развлекательной системе Boom! Box GTS по «синему зубу» и устанавливает связь с 16 райдерами на расстоянии до 8 км, чтобы было удобнее и безопаснее ездить «стаей».

Впрочем, есть у Harley-Davidson и новости для более приземленных байкеров, еще не накопивших несколько миллионов на байки линейки CVO. В наступившем году рестайлингу подвергся и один из самых популярных мотоциклов — знаменитый «Толстяк» Fat Boy. Отныне матовая хромовая отделка заменена на зеркальную, а другая популярная модель — Street Bob — получила обновленный облегченный дизайн и двигатель на 114 «инчей», позволяющий разгоняться на 9% быстрее. Ну и, конечно же, практически для всех моделей Harley-Davidson семейства Softail можно заказать комплекты для тюнинга Screaming Eagle разных степеней форсировки, таким образом можно «раскочегарить» свой Харли аж до 122 кубических дюймов объема.