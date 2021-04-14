Квадроциклы и снегоходы россиян начнут отправлять на штрафстоянки

Серьезным новшеством станет процедура «запрещения эксплуатации» техники. Она будет применяться, если инженер-инспектор обнаружит серьезную неисправность, а также если вездеходом управляет человек без удостоверения тракториста-машиниста. Еще один вариант «попасть под запрет» — когда транспортное ресдтво не стоит на учете технадзора.

Накладывать «запрет» планируется через суд. Однако ни подробности процедуры, ни список неисправностей закон не приводит.

Добавим, что сейчас нарушение правил управления внедорожной техникой карается по статье 9.3 КоАП. Она предусматривает лишение прав или штраф от 100 до 300 рублей. Однако уже 16 апреля штрафы вырастут до 1 000 «целковых».

Между тем, квадроциклы и снегоходы скоро станут предметами роскоши, которую смогут себе позволить только очень богатые люди. При этом вне игры останутся не только любители активного отдыха, но и целые отрасли хозяйства. Почему, портал «АвтоВзгляд» выяснил, побывав на «круглом столе», где обсуждалась эта проблема.