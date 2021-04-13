Почему пистолет на АЗС «отстреливает» до окончания заправки

Фото: АвтоВзгляд
С течением времени с автомобилями все чаще начинают происходить какие-то странные вещи. Особенно если машина подержанная, а на ее одометре под 100 000 км пробега. Например, бывает так, что пистолет автозаправочной станции вдруг начинает самостоятельно отключаться, когда до полного бака еще очень далеко. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что проблема тут не в АЗС, а в самой машине.

Автомобиль напрочь отказывается есть. Не в том смысле, что двигатель вдруг стал экономичней расходовать топливо. А в том, что бак не принимает его, будучи почти сухим. Даст налить 10 литров, но затем заправочный пистолет отстреливается, и процесс останавливается. Странное, хотя и порой знакомое дело, не правда ли?

Что мы делаем, когда такое происходит? Верно: сначала мы вынимаем пистолет, думая, что запихнули его слишком глубоко или наоборот вставили не до конца, в результате чего механизм отключения сработал, и подача топлива прекратилась. Потом снова пытаемся запустить процесс заправки, более тщательно пихая пистолет в горловину бака. Но через несколько секунд процесса все повторяется снова — щелчок, циферки на экране бензоколонки замирают, а водители, выстроившееся позади вас в очередь, начинают заметно нервничать. Вы же в недоумении начинаете управлять заправкой в ручном режиме — зажимаете курок, и держите его, чтобы тот не отщелкивался.

В результате бензин проливается на автомобиль, на вас, на землю, и вообще появляется везде, но только не в баке. Тогда вы начинаете подозревать неисправность на АЗС. Однако, скорее всего, проблема кроется именно в вашей машине.

Фото: АвтоВзгляд

Причины того, что заправка вашего автомобиля проходит не совсем гладко, могут быть разными. Например, когда была повреждена горловина топливного бака. Махнули рукой, мол, невидно, и ладно. А проблема не заставила себя долго ждать. В процессе ремонта бензобака при монтаже работники СТО могли пережать либо скрутить соединительный шланг между горловиной и баком. А может быть неисправен односторонний запорный клапан в баке. Или сам бак поврежден.

Ко всему прочему, такую проблему могут организовать и неисправности в вентиляции топливной системы. Может заблокироваться выпускной патрубок насоса, помогающего обнаружить утечку в системе. Загрязненный фильтр угольного адсорбера или сам адсорбер, в который попало жидкое топливо также становятся причиной щелкающего через каждый заправленный литр пистолета. Не исключено и то, что попросту пережат любой из патрубков системы пароотведения.

В общем, как вы уже поняли, причин, как и решений у сей проблемы множество. И это явный повод заехать в автосервис.

АЗС, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, лайфхак
13 апреля 2021
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