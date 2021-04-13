Почему пистолет на АЗС «отстреливает» до окончания заправки

Автомобиль напрочь отказывается есть. Не в том смысле, что двигатель вдруг стал экономичней расходовать топливо. А в том, что бак не принимает его, будучи почти сухим. Даст налить 10 литров, но затем заправочный пистолет отстреливается, и процесс останавливается. Странное, хотя и порой знакомое дело, не правда ли?
Что мы делаем, когда такое происходит? Верно: сначала мы вынимаем пистолет, думая, что запихнули его слишком глубоко или наоборот вставили не до конца, в результате чего механизм отключения сработал, и подача топлива прекратилась. Потом снова пытаемся запустить процесс заправки, более тщательно пихая пистолет в горловину бака. Но через несколько секунд процесса все повторяется снова — щелчок, циферки на экране бензоколонки замирают, а водители, выстроившееся позади вас в очередь, начинают заметно нервничать. Вы же в недоумении начинаете управлять заправкой в ручном режиме — зажимаете курок, и держите его, чтобы тот не отщелкивался.
В результате бензин проливается на автомобиль, на вас, на землю, и вообще появляется везде, но только не в баке. Тогда вы начинаете подозревать неисправность на АЗС. Однако, скорее всего, проблема кроется именно в вашей машине.
Причины того, что заправка вашего автомобиля проходит не совсем гладко, могут быть разными. Например, когда была повреждена горловина топливного бака. Махнули рукой, мол, невидно, и ладно. А проблема не заставила себя долго ждать. В процессе ремонта бензобака при монтаже работники СТО могли пережать либо скрутить соединительный шланг между горловиной и баком. А может быть неисправен односторонний запорный клапан в баке. Или сам бак поврежден.
Ко всему прочему, такую проблему могут организовать и неисправности в вентиляции топливной системы. Может заблокироваться выпускной патрубок насоса, помогающего обнаружить утечку в системе. Загрязненный фильтр угольного адсорбера или сам адсорбер, в который попало жидкое топливо также становятся причиной щелкающего через каждый заправленный литр пистолета. Не исключено и то, что попросту пережат любой из патрубков системы пароотведения.
В общем, как вы уже поняли, причин, как и решений у сей проблемы множество. И это явный повод заехать в автосервис.