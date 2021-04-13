Почему пистолет на АЗС «отстреливает» до окончания заправки

Автомобиль напрочь отказывается есть. Не в том смысле, что двигатель вдруг стал экономичней расходовать топливо. А в том, что бак не принимает его, будучи почти сухим. Даст налить 10 литров, но затем заправочный пистолет отстреливается, и процесс останавливается. Странное, хотя и порой знакомое дело, не правда ли?

Что мы делаем, когда такое происходит? Верно: сначала мы вынимаем пистолет, думая, что запихнули его слишком глубоко или наоборот вставили не до конца, в результате чего механизм отключения сработал, и подача топлива прекратилась. Потом снова пытаемся запустить процесс заправки, более тщательно пихая пистолет в горловину бака. Но через несколько секунд процесса все повторяется снова — щелчок, циферки на экране бензоколонки замирают, а водители, выстроившееся позади вас в очередь, начинают заметно нервничать. Вы же в недоумении начинаете управлять заправкой в ручном режиме — зажимаете курок, и держите его, чтобы тот не отщелкивался.

В результате бензин проливается на автомобиль, на вас, на землю, и вообще появляется везде, но только не в баке. Тогда вы начинаете подозревать неисправность на АЗС. Однако, скорее всего, проблема кроется именно в вашей машине.