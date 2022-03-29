Что покажет выставка «Мотовесна-2022» в условиях жестких антироссийских санкций

Фото: АвтоВзгляд
Зарубежные производители мототехники, сверкая пятками, бегут из России. Тем не менее, крупнейшую за последние годы и 11-ю по счету выставку «Мотовесна» в столичном «Экспоцентре» на Красной Пресне отменять никто не планирует. Она состоится в запланированные сроки с 8 по 10 апреля и организаторы обещают массу интересного.
Алексей Гусев

В этом году «Мотовесна» объединит в себе сразу несколько выставок на одной площадке — Motorsport Expo, «Велокульт», «ЕДрайв», «Ножевая культура». Таким образом, помимо гоночной техники, велосипедов, электротранспорта и даже яхт и катеров, посетители смогут увидеть и пощупать утилитарные ножи и коллекционные клинки.

Ну и, конечно же, Custom Tuning Show, куда ж без него, родимого. Лучшие мастера представят свои мотоциклы: уникальные, яркие, невероятные — в прошлом году гости увидели свыше 70 байков, существующих в единственном экземпляре. Это ключевое событие для всей кастом-индустрии России — ведь шоу является официальным этапом Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD.

Портал «АвтоВзгляд» планирует посетить «Мотовесну-2022» и затем расскажет читателям о самом интересном!

байки, мототехника
29 марта 2022
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