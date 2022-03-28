«Собака-колбаса»: Honda решила вернуть на рынок культовый DAX

Мотоцикл специально создан по образу и подобию своего предшественника 70-х годов прошлого века, однако является вполне современным с технической точки зрения. Его основное предназначение не только езда сквозь плотный поток по тесным городским улочкам, но также и использование в паддоках на авто- и мотогонках.

DAX предыдущего поколения выпускался с 1995 по 2003 годы исключительно для внутреннего рынка, однако не так давно японцы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что мотоцикл очень популярен и станет пользоваться стабильным спросом и в странах Старого света. Скорее всего, мини-байк понравится не только ностальгирующим по ретро-стилю райдерам, но и современной молодежи.

Из-за Т-образной вытянутой рамы и маленьких колес, Honda DAX напоминает таксу или «собаку-колбасу», как называют ее в Великобритании. Дисковые гидравлические тормоза с ABS, надежный и экономичный 124-кубовый двигатель, светодиодные световые приборы, жидкокристаллический дисплей, хромированный поручень для пассажира — вот лишь краткий перечень оснащения нового Honda DAX. Мотоцикл будет доступен в двух вариантах лакокрасочного покрытия — Pearl Nebula Red и Pearl Cadet Grey.