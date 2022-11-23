Почему именно сейчас самое время для покупки мотоцикла

Правда, справедливости ради надо отметить, что изобилие предложения никак не влияет на спрос. Если же говорить языком статистики, то число просмотров контактных данных продавцов техники в октябре падает в два раза в сравнении с маем или июнем. А в ноябре и без того вялая покупательская активность, снижается еще на 30—50%. Логично, что на фоне скудного спроса цены на подержанные мотики, в сравнении с пиком сезона ползут вниз. Как показала аналитика, сейчас средний прайс находится на отметке в 600 000 ₽, в то время как в апреле-мае-июне этот показатель был на уровне 720 000 «деревянных».

Впрочем, годом ранее — то есть в ноябре 2021 — средняя цена на «поюзанный» двухколесник была на отметке в 450 000 ₽ По прогнозам, стоимость мотоциклов к началу сезона−2023 будет на уровне 800 000—850 000 рублей, а количество достойных предложений, само собой разумеется, значительно сократится.

И уж если в ваших планах провести предстоящее лето верхом на «двухколесном коне», то именно сейчас самое удачное время для его покупки. Во-первых, можно реально неспешно подобрать хороший вариант. Во-вторых, цены находятся на минимальном уровне, а учитывая отдаленность мотосезона, продавцов можно неплохо прогнуть по цене.