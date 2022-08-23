Какой городской мотоцикл можно рассматривать как туристический

Для производителей бюджетных мотоциклов, к коим относится Bajaj Dominar 400, традиционно несвойственно особо задумываться над улучшениями и качественной эволюцией моделей. Стратегия зачастую одна: делаем много и бюджетно, недорогая цена — основной драйвер продаж, а над какой-то модернизацией и «улучшайзингом» пусть клиенты сами голову ломают.
Но с Bajaj Dominar 400 еще со второго поколения что-то пошло не так! В 2019 году у двигателя подняли мощность до 40 «лошадок», впереди установили «взрослые» перевернутые «перья» диаметром 43 мм, доработали тормоза, повысив их эффективность, а внешний облик «причесали» на европейский лад. «Доминару» категорично было отказано во всей хромированной цыганщине с азиатской расцветкой из серии «как мне теперь это развидеть».
Dominar второго поколения заполучил строгий «костюмчик», адекватный современным трендам мотоциклетной моды и чаяниям продвинутой в этой субкультуре клиентской аудитории. Тёмно-серый и угольно-черный цвета стали основными для «Доминара». Головную оптику «запечатали» в угрюмый шлем автобота, снабдив яркими светодиодными лампами. Ушли в историю дешевые боковые зеркала, взамен появились добротные, легкосплавные «рога» с «рабочими» с зеркалами, через которые отлично всё видно и дорога за спиной всегда под контролем. Доработали звук, установив новый глушитель с двумя трубами. В общем, дизайнеры и инженеры Bajaj на пять с плюсом отработали свой хлеб. А коммерческий отдел, подсчитывая себестоимость и прибыль, дал добро даже боковую подножку сделать фигуристо-модной из легкосплавной отливки.
В итоге, стоя на светофоре за рулем «Доминара» выпуска после 2019 года, не приходится краснеть, глядя на двухколесные аппараты соседей по движению, и утешать себя ненавистной мантрой: «5 минут позора, зато доехал быстро и без пробок».
В 2022 году Bajaj Dominar 400 еще больше похорошел, получив в штатную комплектацию несколько полезных и симпатичных девайсов, недвусмысленно намекающих, что на этом аппарате позволительно не только колесить по городу, а еще не составит труда сгонять на «дальняк» по междугородним направлениям.
Первое, бросающееся в глаза новшество, это, конечно, увеличенное ветровое стекло. «Ветровик» эффективно прикрывает сидящего в седле от встречного потока на скоростях 120—130 км/ч. Мне при росте 180 см и в открытом шлеме было довольно комфортно. Особенно важно просто радует глаз то, что ветровое стекло сделано из качественного толстого материала, а не просто из куска тонкого пластика вырезанного из полиэтиленовой канистры.
Второй девайс, прямо кричащий «я готов к путешествиям» — усиленная задняя багажная платформа с небольшим мягким подпором для пятой точки пассажира. Моя пассажирка посадкой осталась довольна, хотя я и сомневался в эргономике небольшого подпора. Сам багажник — это такая добротная железяка с множеством отверстий, позволяющая качественно закрепить на себе объемистый мягкий баул или жесткий кофр.
Кстати, уже в базу входит и так называемая «защита сари», атавизм клиентоориентированности модели Bajaj Dominar 400 на внутренний рынок Индии. В России же редко увидишь на заднем сидении мотоцикла пассажирок в длинных платьях. Однако, для путешествий «защита сари» — это хороший запасной багажный модуль, к которому при необходимости легко крепится канистра с запасом топлива или дополнительный багаж. Правда, общая развесовка нарушается, но, если надо, значит надо.
Следующая пара полезных девайсов разместилась вокруг приборной панели. Кронштейн крепления телефона/навигатора и порт подзарядки USB. Стальной кронштейн органично обрамляет «приборку» и снабжен мощным местом «стыковки» переносного гаджета с мотоциклом. Такое впечатление, что кронштейн для Bajaj нарисовал раллийный мотогонщик, а они-то лучше других знают, как «подружить» увесистую коробку «роадбука» с байком, чтобы эта коробка не отвалилась на самых отчаянных ухабах. Если в городе без порта USB еще как-то можно существовать, то на незнакомых маршрутах в путешествиях своя точка для подзарядки — настоящий дар Богов. На Bajaj Dominar 400 сей дар вошел в базовую комплектацию.
Защитные боковые дуги у нового «Доминара» усиленные, что очевидно пошло на пользу эффективности пассивной безопасности. Увеличение сечения дуг не увеличило внешние габариты мотоцикла, зато сам мот стал выглядеть солидней и породистей. К улучшению безопасности райдера относится и появление защиты рук на руле. Это не просто лопухи, а двухкомпонентные элементы, гармонично сочетающиеся по своему дизайну со стилистикой мотоцикла.
То же самое можно сказать и о новом «плуге», прикрывающий нижнюю часть двигателя. На смену панели из пластика пришла защита с алюминиевой вставкой, что помимо надежности добавило всему облику «Доминара» благородного блеска.
В России Bajaj Dominar 400 Touring 2022 будут предлагать в двух расцветках: черно-серой или зелено-серой. Несомненно, «темный рыцарь» будет фаворитом продаж, хотя найдутся любители и «зеленки». Приятная новость для тех, у кого уже есть Dominar 400: абсолютно все перечиленные выше аксессуары, появившиеся на «Доминаре» в 2022 году будут продаваться и отдельно. Не нужно ничего подгонять и «колхозить». Купил, распаковал и установил на любимый «Баджажик».
По мотору и ходовой в новой генерации Bajaj Dominar 400 Touring 2022 года все осталось без изменений в сравнении с «Доминаром» 2019 года. Веселый и очень приятный аппарат. Двигатель оживает ближе к 8000 оборотам. Оно и понятно, допуск к максимальным 40 «лошадкам» открывается при 8650 об/мин, а максимальный «крутильный» в 35 Нм выдается на 7000 об/мин. Передач всего шесть и они короткие. Для максимально корректного и стремительного набора скорости приходится активно работать левой ногой, своевременно «втыкая» нужную передачу. КП работает очень четко, а на приборной панели есть индикация включенной передачи.
У Dominar 400 Touring неприлично хорошие подвески для своего класса. Впереди амортизаторы перевернутого типа диаметром 43 мм. Они без регулировок, но судя по всему на заводе их настраивал точно очень большой дока в своем деле. «Перевертыши» настроены с явным приоритетом в сторону умеренной жесткости, что на мой взгляд правильно, так на этом мотоцикле хочется ехать бодро, наравне со всеми, а не «тошнить» по обочине в группе скутерных аутсайдеров.
Во всяком случае, до 120 км/ч Dominar 400 хорошо держит дорогу, а в повороты его легко «вкручивать» с тинэйджерской нахальностью. Главное, не забывать, что «Доминар» все-таки не спортбайк.
У заднего моноамортизатора есть настройка по преднатягу пружины. Но если вы не планируете регулярно возить своего друга весом под 100 кг, то вряд ли стоит начинать «шаманские танцы» с перенастройкой заднего «аморта». Заводские настройки передней и задней подвески в стоковом варианте отлично согласуются с друг другом.
Про то, что Dominar 400 производится в Индии на том же заводе, где делают мотоциклы КТМ знают многие. Не секрет, что некоторые детали от Bajaj, как «родные» встают на модели КТМ. Действительно, KTM 390 Duke и Bajaj Dominar 400 сходят с одного конвейера. Но, как говорится, есть нюансы, которых предостаточно, чтобы на рынке удавалось держать ценовую и маркетинговую дистанцию между «мажорными» КТМ и народными Bajaj.
Но вот по какому вопросу не утихают споры и распространяются самые разные домыслы: зачем в двигатель KTM 390 Duke, при его «переселении» на Bajaj Dominar 400 установили три свечи. Ну, явно же не только для того, чтобы он хотя бы чем-то отличался от австрийского прародителя. Самая правдоподобная версия гласит, что поскольку в Индии с качественным топливом большие проблемы, и народ не брезгует заправляться у придорожных торговцев прямо из бутылок, то инженеры Bajaj, слегка упростив австрийский движок, наградили его «голову» тремя свечами, дабы он смог «переварить» даже самый жуткий топливный суррогат.
Индийские представители Bajaj данную версию не опровергают, но и не подтверждают. Но согласитесь, версия с некачественным топливом красиво накладывается на новую концепцию Bajaj Dominar 400 Touring, как мотоцикла для путешествий по России.