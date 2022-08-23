Какой городской мотоцикл можно рассматривать как туристический

В 2022 году Bajaj Dominar 400 еще больше похорошел, получив в штатную комплектацию несколько полезных и симпатичных девайсов, недвусмысленно намекающих, что на этом аппарате позволительно не только колесить по городу, а еще не составит труда сгонять на «дальняк» по междугородним направлениям.

Первое, бросающееся в глаза новшество, это, конечно, увеличенное ветровое стекло. «Ветровик» эффективно прикрывает сидящего в седле от встречного потока на скоростях 120—130 км/ч. Мне при росте 180 см и в открытом шлеме было довольно комфортно. Особенно важно просто радует глаз то, что ветровое стекло сделано из качественного толстого материала, а не просто из куска тонкого пластика вырезанного из полиэтиленовой канистры.

Второй девайс, прямо кричащий «я готов к путешествиям» — усиленная задняя багажная платформа с небольшим мягким подпором для пятой точки пассажира. Моя пассажирка посадкой осталась довольна, хотя я и сомневался в эргономике небольшого подпора. Сам багажник — это такая добротная железяка с множеством отверстий, позволяющая качественно закрепить на себе объемистый мягкий баул или жесткий кофр.