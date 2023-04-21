Фронтовая техника: в России начали собирать квадроциклы для СВО

Еще пару лет назад над создателем отечественного квадроцикла или вездехода посмеивались, крутя пальцем у виска: либо у тебя есть заказ «свыше», либо чьи-то деньги «отмываешь», либо городской сумасшедший, который вместо веселой жизни тратит время на конструирование никому не нужного транспорта. Зачем? Можно же купить за границей! И качественнее, и дешевле, и лучше будет. Да еще и с биркой известного бренда — всегда сможешь быстро продать, если потребность возникнет.

Так вот, времена «можно купить за границей», похоже, закончились. Американский разводной ключ скоро затянет гайку до стопора и сверху заварит: ручеек импорта с каждым днем получает на своем пути все больше порогов и запруд. Взять и привезти качественную американскую, европейскую или японскую продукцию все сложнее, а ценители знают, что хороший мотоцикл — это новый мотоцикл. Тем более, если речь идет о боевых действиях, где внезапная поломка напрямую влияет не только на качество жизни, но и на ее продолжительность.

Потребность в добротной и, самое главное, новой колесной технике во время СВО выросла многократно: на фронте нужны компактные вездеходы, способные пролезть и пробраться, довезти боекомплект и забрать раненых. Нужны легкие, быстрые и маневренные квадроциклы, чтобы не гонять лишний раз бортовой КамАЗ по серой зоне, простреливаемой со всех сторон. И такие «квадрики» у нас сделали. Намедни полпред президента в ДФО Юрий Трутнев навестил якутское предприятие «Якт-Сокол», производящее квадроциклы для фронта. Техника «Сокол» способна полноценно функционировать и выполнять боевые задачи в любое время года и при любых дорожных условиях. Снег, грязь и бурелом якутским «квадрикам» не помеха.

Так же квадроциклы обладают положительной плавучестью и способны преодолеть небольшую речку или озеро. Недавно якутские мастера, согласно просьбам и пожеланиям бойцов, провели дополнительную адаптацию техники к фронтовым нуждам — начали собирать «Сокол Пикап»: квадроцикл с прицепом, который сможет решать больший объем задач. После осмотра предприятия, полпред провел тест-драйв «Сокола», которым остался доволен, и дал поручения создать все необходимые условия для расширения производства квадроциклов как важной и крайне востребованной на сегодняшний день техники.