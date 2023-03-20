Тыл — фронту: зачем Россия отправляет в зону СВО новейший багги

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале рассказал о скором начале серийного выпуска очередной локализованной новинки отечественного автопрома:

– Багги «Ерофей» проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску, — заявил чиновник.

Что же такое «Ерофей»? Это отечественный Utility Task Vehicle UTV, или транспортное средство повышенной проходимости для хозяйственных нужд, представляющий собой квадроцикл с рулевым управлением автомобильного типа. Их так же называют side-by-side, или бок-о-бок, поскольку пассажиры сидят рядом друг с другом. Отечественный вездеход двухместный, рамной конструкции, с независимой подвеской и массой 350 кг. Максимальная скорость — около 150 км/ч.

Подобный тип транспортных средств давно уже используется в армиях многих стран мира, как удобный и практичный способ быстро добраться до отдаленных участков по бездорожью, подвезти боеприпасы и провиант, забрать раненых.

Крепкая стальная рама позволяет не бояться опрокидывания, а общий вес помогает быстро поставить транспорт на колеса и продолжить движение. Привод — полный или только на заднюю ось в зависимости от требований и технических заданий.