Тыл — фронту: зачем Россия отправляет в зону СВО новейший багги

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале рассказал о скором начале серийного выпуска очередной локализованной новинки отечественного автопрома:
– Багги «Ерофей» проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску, — заявил чиновник.
Что же такое «Ерофей»? Это отечественный Utility Task Vehicle UTV, или транспортное средство повышенной проходимости для хозяйственных нужд, представляющий собой квадроцикл с рулевым управлением автомобильного типа. Их так же называют side-by-side, или бок-о-бок, поскольку пассажиры сидят рядом друг с другом. Отечественный вездеход двухместный, рамной конструкции, с независимой подвеской и массой 350 кг. Максимальная скорость — около 150 км/ч.
Подобный тип транспортных средств давно уже используется в армиях многих стран мира, как удобный и практичный способ быстро добраться до отдаленных участков по бездорожью, подвезти боеприпасы и провиант, забрать раненых.
Крепкая стальная рама позволяет не бояться опрокидывания, а общий вес помогает быстро поставить транспорт на колеса и продолжить движение. Привод — полный или только на заднюю ось в зависимости от требований и технических заданий.
Заметим, что такие аппараты в России обычно называют багги, определяя как легкий, технически простой вездеход, который не боится сложных условий эксплуатации и может ехать по бездорожью действительно быстро. Ключевой момент для подобной техники в тех условиях, что есть прямо сейчас — скорость производства.
На данный момент хабаровское предприятие может изготавливать до 20 машин в месяц, однако в случае успеха «Ерофея» производство можно быстро масштабировать. После завершения специальной военной операции технику планируют использовать для нужд спасателей, лесоохраны и охотнадзора, а также силовых ведомств.
Любопытно, что у новинки было три варианта названий, из которых общим голосованием было выбрано «Ерофей» — в честь русского землепроходца Ерофея Хабарова. Имена «Амур» и «Тигренок» оставили для следующих разработок.