Байкеров сняли с колес: российские райдеры неохотно пересаживаются на азиатские «дырчики»

Словно тараканы при включении света от нас в прошлом году разбежались почти все японские, европейские и американские представительства мотоциклетных марок. Даже рукой на прощанье не помахали ни Yamaha, ни Kawasaki, ни Honda, ни BMW, а ведь так клялись в любви и вечной дружбе… Но прошлый мотосезон спасло то, что у дилеров оставались хоть какие-то запасы техники.

Правда, цены на остатки былой роскоши продавцы не преминули взвинтить до небес. Но даже и при таких заградительных прайсах от желающих обзавестись «конем с хорошей родословной» не было отбоя. И, скорее всего, именно благодаря складским запасам мототехники из некогда дружественных нам стран, падение рынка оказалось не столь пикирующим.

Но вот в этом мотосезоне, как прогнозируют эксперты, байкеры почувствуют голод. Склады опустели, поставок нет (единичные случаи параллельного импорта в расчет не берем), а потому на рынке новых мотоциклов мы увидим настоящий вакуум. И в отличии от автомобильной сферы, где все свободные ниши мгновенно оккупировали китайцы, здесь такой тенденции нет, да и быть не может. Хотя и тут Китай тихой сапой идут в наступление.