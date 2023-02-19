Байкеров сняли с колес: российские райдеры неохотно пересаживаются на азиатские «дырчики»

Словно тараканы при включении света от нас в прошлом году разбежались почти все японские, европейские и американские представительства мотоциклетных марок. Даже рукой на прощанье не помахали ни Yamaha, ни Kawasaki, ни Honda, ни BMW, а ведь так клялись в любви и вечной дружбе… Но прошлый мотосезон спасло то, что у дилеров оставались хоть какие-то запасы техники.
Правда, цены на остатки былой роскоши продавцы не преминули взвинтить до небес. Но даже и при таких заградительных прайсах от желающих обзавестись «конем с хорошей родословной» не было отбоя. И, скорее всего, именно благодаря складским запасам мототехники из некогда дружественных нам стран, падение рынка оказалось не столь пикирующим.
Но вот в этом мотосезоне, как прогнозируют эксперты, байкеры почувствуют голод. Склады опустели, поставок нет (единичные случаи параллельного импорта в расчет не берем), а потому на рынке новых мотоциклов мы увидим настоящий вакуум. И в отличии от автомобильной сферы, где все свободные ниши мгновенно оккупировали китайцы, здесь такой тенденции нет, да и быть не может. Хотя и тут Китай тихой сапой идут в наступление.
Просто потому, что высококубатурных, мощных и технологичных байков в той же Поднебесной еще не выпускают. Да и нет уверенности, что отечественные райдеры морально созрели к тому, чтобы доверить свою жизнь «лошадке» из КНР. Как говорят сами байкеры: лучше древний «япошка», чем новый «китаец». Хотя и в этом смысле ситуация меняется.
Да, тенденции в сторону роста продаж «не брендовых» мотоциклов однозначно наметилась. Так, согласно данным агентства «Автостат», в тройку самых продаваемых в нашей стране марок выбился индийский Bajaj, реализовавший за прошлый год 2340 единиц; Regulmoto, осчастлививший своей продукцией 1971 человека; и китайский Motoland, продавший 1806 байков.
А вот на четвертом месте по результатам продаж прошлого года скромно ютится BMW. Да-да, те самые баварские «мотики», которые в 2021 году были абсолютными бестселлерами (в довоенный год оных было продано аж 2831 штук), в 2022 году скатились до скромных 1050 реализованных байков. Кстати, не хило потерял в объеме продаж — целых 52% — и американский Harley-Davidson, через российскую розничную сеть которого ушло лишь 602 мотоцикла, в связи с чем заокеанская марка не вошла даже в ТОП−5.
Замыкает же пятерку самых популярных мотомарок в России китайский Avantis, который в прошлом году продемонстрировал сумасшедший рост. Для сравнения: в 2021-ом «мотиков» этой фирмы было продано 378 единиц, а в сезоне−2022 за данный бренд проголосовали рублем уже 912 человек.
Если же говорить о том, какие регионы нашей необъятной внесли наибольший вклад в статистику продаж, то здесь отличились Москва, Подмосковье и Питер, скупившие треть от всего объема новых «двухколесных коней». Оставшиеся ⅔ разошлись по мотоциклистам Свердловской, Нижегородской, Челябинской областей, порадовали себя обновками также байкеры Краснодарского и Красноярского краев, Республики Татарстан.
Ну а всего за прошлый год продано 15 493 новых мотоцикла. Посмотрим, чем нас порадуют продавцы в предстоящем сезоне, но судя по тому, что ни один из производителей, присутствующих в России, до сих пор не анонсировал никакой хоть сколь-нибудь стоящей новинки, поводов для радости особо нет.