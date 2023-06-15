Aurus Merlon: знакомимся с новым российским мотоциклом

За шквалом интереса к новенькой LADA X-Cross 5, отличающейся от китайского кроссовера FAW Bestune T77 только ярлычками, да и то не всеми, многие не заметили еще одну премьеру: НАМИ «выкатил» ходовой прототип нового тяжелого электромотоцикла Aurus Merlon, который скоро займет свое почетное место в кортежах для самых-самых. В дальнейшем, как гласит официальный сайт производителя, новинка будет доступна и частным покупателям. Но с оговорками.

В первую очередь — государственные заказчики. Уже запланирован выпуск ограниченной партии, которую при желании можно и увеличить. Ценителей езды «с сопровождением» у нас немало, а стильный отечественный «двухколесник» добавит статуса любой процессии. Судя по всему, «кортежный» электромотоцикл в свободную продажу не поступит, однако заявлено, что платформа ЕМП позволяет создать премиальные тяжелые элетромотоциклы и для свободной продажи. Проще говоря, Aurus Merlon однажды предстанет на суд широкой общественности, но от «госзаказа» он, скорее всего, будет отличаться.