Aurus Merlon: знакомимся с новым российским мотоциклом

Фото производителя.
Петербургский международный экономический форум исправно и ежегодно выполняет функцию выставки достижений народного хозяйства. В этом году здесь показали не только очередную модель LADA, представляющую собой не полностью перелицованный китайский кроссовер, но и полновесную отечественную разработку. Для кортежей и спецслужб НАМИ создало тяжелый элкетроцикл класса люкс под брендом Aurus.
Эдуард Раскин

За шквалом интереса к новенькой LADA X-Cross 5, отличающейся от китайского кроссовера FAW Bestune T77 только ярлычками, да и то не всеми, многие не заметили еще одну премьеру: НАМИ «выкатил» ходовой прототип нового тяжелого электромотоцикла Aurus Merlon, который скоро займет свое почетное место в кортежах для самых-самых. В дальнейшем, как гласит официальный сайт производителя, новинка будет доступна и частным покупателям. Но с оговорками.

В первую очередь — государственные заказчики. Уже запланирован выпуск ограниченной партии, которую при желании можно и увеличить. Ценителей езды «с сопровождением» у нас немало, а стильный отечественный «двухколесник» добавит статуса любой процессии. Судя по всему, «кортежный» электромотоцикл в свободную продажу не поступит, однако заявлено, что платформа ЕМП позволяет создать премиальные тяжелые элетромотоциклы и для свободной продажи. Проще говоря, Aurus Merlon однажды предстанет на суд широкой общественности, но от «госзаказа» он, скорее всего, будет отличаться.

новинки рынка, новая модель, байки, мототехника
15 июня 2023
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