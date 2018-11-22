В России отзывают аварийно-опасные мотоциклы Harley-Davidson

Сервисная акция распространяется на 441 мотоцикл марки Harley-Davidson (типы FS2, FL3, TG1), реализованных с декабря 2016 года по настоящее время. Причиной отзыва стала утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.

В конечном итоге это может привести к потере управляемости или остановке транспортного средства при первом переключении скорости. Не исключено, что во время движения мотоцикла указанная неисправность спровоцирует опасную аварийную ситуацию.

Официальным дилерам необходимо срочно заменить поршень механизма привода сцепления в сборе. Для этого владельцам надо связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все работы будут осуществляться за счет производителя.

Напомним, что в прошлом месяце компания Harley-Davidson представила на российском рынке обновленные версии своих самых популярных и ходовых моделей из относительно доступной, по меркам производителя, линейки Sportster — Iron 1200 и Forty-Eight Special.