Тест-райд Harley-Davidson Fat Boy: генезис терминатора

Фото: АвтоВзгляд
Fat Boy считается одним из самых популярных и знаменитых мотоциклов американского бренда. Настолько, что даже на вторичном рынке его цена падает гораздо медленнее своих собратьев. Тем удивительнее тот факт, что американцы решились на довольно-таки кардинальное изменение внешности и конструкции старого доброго «толстяка». Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с новинкой.
Алексей Гусев

Мотоцикл сильно изменился технически и внешне, честно говоря, не каждый теперь узнает в нем тот самый Fat Boy, к которому с момента начала производства в 1990 году успело привыкнуть множество поклонников по всему миру.

Особенностью Fat Boy предыдущего поколения являлись сплошные литые диски с толстыми шинами и здоровенная передняя вилка с большой фарой. У новой модели, в принципе, все то же самое, но только совсем по другому. Новая рама семейства Softail нарисована с нуля в принципе, она стала жестче и легче, что логично в современных условиях.

А вот колесные диски играют, пожалуй, ключевую роль в «луке» этого байка — они настолько монументальны, что железный герой старины Арни наверняка по достоинству их оценил бы.

Да и вообще, отдав предпочтение матовому металлу вместо стандартного для таких мотоциклов хрома, инженеры Harley-Davidson создали более продвинутого, способного менять свою консистенцию «Т1000» вместо устаревшего «Т100» (и то, и другое — модели роботов из к/ф «Терминатор» — прим.авт.).

Новый Fat Boy настолько радикально отличается от старого, что мало кто способен безошибочно назвать модель, даже опытные байкеры с огромным стажем. А вот фотографируются с ним буквально все, кому не лень — «толстяк» на редкость фотогеничен.

Хватит демагогии, пора в седло. Заводим новый двигатель объемом 114 кубических дюймов, в переводе на «наши» единицы — почти 1,9 литра (!), и вот под нами оживился, зафыркал и заурчал большой американский V-Twin.

В стандартном «придушенном» для европейского рынка варианте, Fat Boy является «шептуном», что довольно небезопасно в наших дорожных условиях, так что замена стокового выхлопа — первый же совет новому счастливому обладателю. Двигатель издает какое-то загадочное шипение и постукивания, но к этому нужно просто привыкнуть и смириться.

Но все это мелочи по сравнению с тем мучением, которое придется испытать при попытках «нащупать» нейтраль — расстояние между 1-й и 2-й передачами настолько короткое, что найти нейтралку ногой дело практически нереальное.

Впрочем, есть свои хитрости: стоит лишь чуть добавить газку при выключенном сцеплении и шансы на успех значительно увеличатся, ну а при парковке можно просто заглушить мотоцикл на передаче, а уже потом, на выключенном, спокойно найти нейтральную передачу. Что ж, такова особенность подавляющего большинства мотоциклов H-D.

А вот на ходу новый Fat Boy понравится лишь тем, кто морально и физически готов «бороться» с мотоциклом, особенно при закладке его в повороты. Здесь свою немаловажную роль играют большие толстые колеса — Fat Boy весьма неохотно закладывается в виражи, ну а про контрруление можно вообще забыть — его тут просто-напросто нету.

Так что «толстяк» вряд ли подойдет новичкам, этот мотоцикл способен покорить дух и сердце, но лишь опытного и физически крепкого байкера.

Зато мощности и динамики по прямой хоть отбавляй, все-таки 94 лошадиных силы на массу в 300 кг — это весьма солидно. Только в междурядье нужно помнить про довольно широкий руль, дабы не посшибать зеркала коллегам-автомобилистам.

К тому же, Fat Boy очень жесткий и даже регулируемая большим кругляшом задняя подвеска мало спасает ситуацию, так что о комфорте туринговых байков от H-D можете даже не мечтать. А вот красиво подкатить к модному заведению и стильно припарковаться напротив входа на таком красавце — святое дело.

Я лично знаю одного очень богатого человека, который приобрел себе новенький мотоцикл Harley-Davidson, не имея ни категории «А» в правах, ни разу в жизни даже не сидевшего за рулем и понятия не имеющего, как управлять двухколесным конем.

Зато его новенький байк прекрасно стоит посреди каминно-сигарного зала его особняка на Рублевке и великолепно вписывается в дизайн помещения. То есть, как предмет искусства.

Вот и новый Fat Boy — это скорее предмет искусства и очень стильная и красивая вещь, на которую очень приятно смотреть и еще приятнее ею обладать.

А непревзойденные ходовые качества — это все не про него, этот байк создан для красивых понтов и неспешного дефилирования по прямым авеню. Но лично я, если бы была такая возможность, с удовольствием его приобрел. Как говорится, во-первых, это красиво…

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27 июля 2018
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