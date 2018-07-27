Тест-райд Harley-Davidson Fat Boy: генезис терминатора

Мотоцикл сильно изменился технически и внешне, честно говоря, не каждый теперь узнает в нем тот самый Fat Boy, к которому с момента начала производства в 1990 году успело привыкнуть множество поклонников по всему миру.

Особенностью Fat Boy предыдущего поколения являлись сплошные литые диски с толстыми шинами и здоровенная передняя вилка с большой фарой. У новой модели, в принципе, все то же самое, но только совсем по другому. Новая рама семейства Softail нарисована с нуля в принципе, она стала жестче и легче, что логично в современных условиях.

А вот колесные диски играют, пожалуй, ключевую роль в «луке» этого байка — они настолько монументальны, что железный герой старины Арни наверняка по достоинству их оценил бы.

Да и вообще, отдав предпочтение матовому металлу вместо стандартного для таких мотоциклов хрома, инженеры Harley-Davidson создали более продвинутого, способного менять свою консистенцию «Т1000» вместо устаревшего «Т100» (и то, и другое — модели роботов из к/ф «Терминатор» — прим.авт.).

Новый Fat Boy настолько радикально отличается от старого, что мало кто способен безошибочно назвать модель, даже опытные байкеры с огромным стажем. А вот фотографируются с ним буквально все, кому не лень — «толстяк» на редкость фотогеничен.