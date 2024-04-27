Aurus получил разрешение на выпуск мотоциклов Merlon

Линейка моделей отечественной премиальной марки Aurus в 2024 году может расшириться за счет выхода в новый для бренда сегмент рынка. Компании дали «добро» на производство мотоцикла Merlon.

В базе Росстандарта появилось Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на тяжелый эскортный мотоцикл Merlon, который и планирует выпускать Aurus. Технически, единичные экземпляры «моцика» ФГУП НАМИ могло выпускать и до этого, но получение ОТТС открывает электрическому «Мерлону» дорогу к серийному производству. Другое дело, что о планах по широкой продаже премиального байка его создатели не заявляли.

Ожидается, что Aurus Merlon появятся в Гараже особого назначения и будут использоваться в представительских целях для сопровождения кортежей первых лиц государств и дипломатических миссий. Байки должны получить 190-сильный электромотор и батарею, обеспечивающую запас хода до 200 км без подзарядки. В гамму модели войдут как одиночные мотоциклы, так и «Мерлоны» с боковым прицепом-коляской, в которой будет находиться дополнительный аккумулятор.