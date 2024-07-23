Давай прокатимся: Bajaj покажет в Москве два новых мотоцикла

В след за российским авторынком из глубокой комы постепенно выходит и рынок мотоциклов. Уже в первом квартале этого года в стране было продано на 76% больше новых байков, чем за аналогичный период 2023-его. Понятно, конечно, что рост спроса в январе-марте был обусловлен грядущим мотосезоном, но тенденция — налицо, что показали и итоги полугодовых продаж.

За минувшие шесть месяцев в РФ своих хозяев нашли 24 700 новых мотоциклов (+61,7%). То есть несмотря на то, что сезон в самом разгаре, моторизованная публика продолжает весьма активно обновлять свой мотопарк. При этом на лидирующих позициях остаются такие бренды, как китайские Regulmoto, Racer, Voge, Motoland и индийская Bajaj. Которые, заметим, не устают подогревать интерес мотолюбителей к своей продукции, организуя для своих поклонников многочисленные мототусовки.

И одна из них состоится в субботу, 27 июля на площадке мотошколы «Неваляшка. Pro» (24-ый километр МКАД, д.1. Гостей здесь будут ждать с 10 до 17 часов). В этот раз байкеров собирает компания Bajaj, чтобы дать всем желающим не только посмотреть на всю представленную в России технику марки, но провести тес-драйв любой модели.

Любопытно, что индусы выкатят на суд мотообщественности две своих новинки — Pulsar NS 200 c перевернутой вилкой и маневренный Pulsar F250 с ABS. И на этих моциках так же можно будет прокатиться. Если, конечно, вы не забудете дома паспорт, мотоправа и необходимую защитную экипировку.