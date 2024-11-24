Мало не покажется: как сэкономить при покупке нового мотоцикла в межсезонье

В России наблюдается настоящий мотоциклетный бум. Так, за девять месяцев 2024-го продажи мототехники выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах, согласно статистике агентства «Автостат» это более 39 000 купленных байков. Даже в самом «хлебном» в этом смысле 2014-ом своих хозяев нашло около 30 000 новых мотиков. Понятно, что здесь, как и на авторынке, бал сегодня правят китайские товарищи. Однако в пятерку лидеров продаж входит и давно зарекомендовавшая себя в нашей стране индийская марка Bajaj, сумевшая реализовать 2785 своих изделий. И судя, по всему, на достигнутом популярный бренд останавливаться не собирается.

В частности, под конец сезона российский дистрибутор Bajaj сделал потенциальным покупателям интересное предложение, предоставив возможность приобрести любой мотоцикл из линейки Bajaj Boxer (модели 100 TS, ВМ125 Х, 150 UG, BM 150 Xdisk) в салоне официального дилера со скидкой в 10 000 рублей. Напомним, что цены на эти ТС стартуют с отметки в 100 000 за самую младшую модель с объемом двигателя 102,0 кубических сантиметра мощностью 7,7 л.с. и крутящим моментом 8,24 Нм при 5500 об/мин.

Правда, количество техники, участвующей в акции, которая стартовала 18 ноября и продлится до 15 декабря 2024-го, ограничено, так что если есть желание сэкономить, стоит поторопиться. Но тут надо учесть, что приобретая Bajaj Boxer с указанной выше скидкой, его нельзя будет оплатить в рассрочку или воспользоваться льготным кредитованием от производителя. Ну и конечно не стоит забывать, что в межсезонье подобная техника всегда стоит дешевле: этот как раз тот случай, когда торг уместен и дилеры идут на уступки клиентам.