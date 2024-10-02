Интимные нюансы: как езда на мотоциклах влияет на женское здоровье

Популярность мотоциклов среди женщин обусловлена их желанием понравиться мужчинам, стремлением получить новые впечатления и, конечно же, вождение байка — отличный повод, чтобы обновить гардероб, добавив в него стильные кожаные вещи. Но вот мало кто из «мотоледи» задумывается. как увлечение «мотиками» сказывается на здоровье представительниц прекрасной половины человечества. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал акушер-гинеколог Анастасия Слизова.

— Анастасия Александровна, в обществе распространено мнение, что езда на мотоциклах может нанести вред сексуальному здоровью женщин, а некоторые мужчины и вовсе считают, что дамам лучше воздержаться от вождения данного транспортного средства. Так ли это на самом деле?

— Конечно же, женщинам можно ездить на мотоциклах. Здесь скорее вопрос к экипировке, которую они чаще всего используют: обтягивающие кожаные штаны и куртки. Такие вещи могут вызывать дискомфорт в области наружных половых органов, а если вещи не качественные, то и вульвовагиниты.

Женщины часто предпочитают красивую одежду удобной и совсем не думают о том, как это может сказаться на их здоровье. Байкерши не исключение. При этом, экипировка, которая стесняет движения в совокупности с мужской посадкой на мотоцикле может приводить к серьезным неприятным последствиям.

Фото freepic.com

— Если женщина страдает вульводинией, или хронической тазовой болью, то обтягивающие вещи ей вообще противопоказаны. Молочные железы не любят стеснения. После тесных курток может возникнуть боль в железе. Поэтому выбирайте качественную одежду, которая не стесняет движения, — советует наш эксперт.

При этом, подчеркивает специалист, само по себе вождение мотоцикла не является опасным для женского здоровья. Особенно, если техника модифицирована под тело конкретного водителя и стиль его вождения. А на психическое здоровье женщин езда на мотоцикле и вовсе оказывает благоприятное влияние.

— Я начала ездить на мотоцикле после развода. Отлично помогло справиться со стрессом. И сейчас очень люблю сесть за руль своего байка после тяжелого рабочего дня. Это как глоток свежего воздуха, -рассказывает байкерша с трехлетним опытом.

Фото freepic.com

Женщины могут в течение продолжительного времени выдерживать психологическое напряжение. Чтобы у них не было срывов, им необходима разрядка, которая бы могла нормализовать эмоциональное состояние и вернуть вкус жизни.

Езда на мотоцикле приводит к снижению уровня стресса, в связи с тем, что во время движения у райдеров вырабатывается меньше кортизола и больше адреналина, нежели у водителей автомобиля.

— Для меня мотоцикл — удобное средство передвижения, для которого не существует пробок. А это, согласитесь, время, когда больше всего водители испытывают стресс. Поэтому, лично мне вождение мотоцикла не помогает справиться со стрессом, оно помогает мне сохранить немного нервных клеток, -делится мотоциклистка.

В общем, вождение мотоцикла, как и любого другого транспортного средства, имеет свои нюансы. Женщинам стоит обращать внимание на габариты мотоцикла, обязательно регулировать его под себя и выбирать качественную экипировку, не стесняющую движения.