В России сертифицировали отечественный электромотоцикл Aurus Merlon

Помимо всего прочего, байк может похвастать «люлькой»

В нашей стране успешно завершилась сертификация мотоцикла Aurus Merlon, получившего электрическую силовую установку. Производством новинки решил заняться государственный научный центр ФГУП «НАМИ».

Анатолий Белецкий

Изображение В России сертифицировали отечественный электромотоцикл Aurus Merlon

Как сообщает РИА «Новости», для двухколесного «Мерлона» по всем правилам оформили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать его серийный выпуск, и массовые продажи с выдачей ПТС.

Согласно сопроводительной документации, производители снабдили Aurus Merlon так называемой люлькой, она же — коляска или боковой прицеп. С его учетом ширина мотоцикла достигает 1900 мм. В свою очередь, длина составляет 2300 мм, а высота — 1500 мм.

Остается сказать, что в снаряженном состоянии российский байк весит 625 кг, а максимальная получасовая мощность его электродвигателя ограничена 87 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как можно сэкономить на покупке мотоцикла.

