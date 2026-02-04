В России сертифицировали отечественный электромотоцикл Aurus Merlon

Помимо всего прочего, байк может похвастать «люлькой»

Как сообщает РИА «Новости», для двухколесного «Мерлона» по всем правилам оформили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать его серийный выпуск, и массовые продажи с выдачей ПТС.

Согласно сопроводительной документации, производители снабдили Aurus Merlon так называемой люлькой, она же — коляска или боковой прицеп. С его учетом ширина мотоцикла достигает 1900 мм. В свою очередь, длина составляет 2300 мм, а высота — 1500 мм.

Остается сказать, что в снаряженном состоянии российский байк весит 625 кг, а максимальная получасовая мощность его электродвигателя ограничена 87 л.с.

