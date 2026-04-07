Спрос на новые мотоциклы в России увеличился на 9%

По итогам первых трех месяцев текущего года жители нашей страны приобрели 5693 новых мотоцикла. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, продажи подросли на 9%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику АО «ППК». Согласно подсчетам экспертов, четверть всей мототехники, реализованной на отечественном рынке за обозначенный период, имела шильдики Voge и Regulmoto. В первом случае было пристроено 712 штук, во втором — 707. Первую тройку брендов замыкает Motoland благодаря показателю 408 экземпляров. Еще в топ-5 ухитрились войти Racer и BMW. Последний, кстати, у нас официально не представлен.

Бестселлером признана модель Motoland XF300, поскольку в первом квартале 2026-го своих владельцев в РФ нашли 367 таких байков. На второй строчке расположились Voge DS и CU, наши соотечественники забрали из салонов 243 и 172 штуки.

Рынок новой мототехники в стране сумел выйти в плюс только за счет мартовских результатов. В январе и феврале продажи просели на 1%, но кипучая активность покупателей в начале весны, обусловленная сезонным фактором, ощутимо улучшила квартальные итоги, поскольку был продан 4161 мотоцикл.

