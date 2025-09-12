Российские продажи новых мотоциклов выросли в конце лета на 22%

В августе 2025 года россияне приобрели 5774 новых мотоцикла. Если проводить параллель с последним летним месяцем 2024-го, продажи выросли на 22%. При этом 72% в сегменте удалось отвоевать «китайцам».

Как пишет аналитическое агентство «Автостат», следом за «поднебесными» производителями идут индийские, но с большим отрывом. Пока речь идет лишь о 7-процентной доле в продажах. Тройку лидеров замыкает Россия благодаря своим 6%. Япония и США вошли в первую пятерку рейтинга: у них 4% и 3% соответсвенно.

Среди брендов на первой позиции сумела удержаться компания Regulmoto, реализовав 17% от общего объема, что вылилось в 980 байков. Следующую строчку занимает Racer, чьи мотоциклы разошлись тиражом 508 штук. Затем наступает черед Motoland, пристроившего 475 экземпляров, а уже после упомянуты Voge и Kayo.

Самым популярным байком с июля остается Motoland XF300, на сей раз из салонов уехали 379 единиц. За счет 218 реализованных экземпляров Racer RC300 включили в ТОП-5, как и и RC250, а также Regulmoto Sport и TE.

А всего с января по август в России нашли своих владельцев 42 072 новых моцика, что на 17% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.