Выставка «Мотовесна» отметит свой юбилей четырехдневным марафоном лютого драйва

С 2 по 5 апреля в выставочном центре «Патриот Экспо» пройдет юбилейная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна». Впервые за свою десятилетнюю историю шоу продлится четыре дня, став рекордным по продолжительности и масштабу экспозиций.

За годы своего существования выставка превратилась в уникальный симбиоз праздника мотокультуры и деловой площадки, где стираются привычные рамки. В 2026 году организаторы делают качественный шаг вперед, отводя дополнительное время на нетворкинг представителей индустрии и общение с гостями. Четыре дня работы позволят бизнес-сообществу активнее работать с целевой аудиторией, а посетителям — в спокойной обстановке выбрать все необходимое для старта сезона: от мотоциклов, квадроциклов и скутеров до экипировки, запчастей и сопутствующих товаров.

Центральным событием мероприятия традиционно станет XIX Moscow Custom & Tuning Show. Лучшие кастомайзеры России и стран ближнего зарубежья представят публике результаты своей работы. Уникальные мотоциклы, созданные в единственном экземпляре, отразят творческое видение мастеров. Посетители смогут не только насладиться необычными решениями, но и вместе с профессиональным жюри открыть для себя новые имена в мире кастомайзинга.

А уличная площадка выставки станет эпицентром эмоций, где команда «Буйные есть?» проведет захватывающее соревнование «СуперЭндуро». Зрителей ждут настоящая гоночная трасса и нешуточная борьба профессиональных мотогонщиков.

Фото организаторов

Все желающие старше восемнадцати лет смогут испытать себя в гонке на минибайках в дисциплине «Моторсити Флэт Трек». Кроме того, в воздух взмоют лучшие мотофристайлеры страны, демонстрируя головокружительные трюки. Для тех, кто присматривается к покупке нового байка, организаторы подготовили тест-драйвы новинок сезона.

«Мотовесна» готовит развлечения для всей семьи. Помимо статичной экспозиции, гостей ждут розыгрыши призов, конкурсы, детские зоны и мастер-классы. Особый подарок подготовил Дептранс Москвы: на своем стенде «Москва — город для мотоциклистов» ведомство разыграет мотоцикл

И остается добавить, что одном пространстве с «Мотовесной» в КВЦ «Патриот ЭКСПО» свои двери откроют еще пять крупных выставок, посвященных активному отдыху: «Велокульт», «Едрайв», «РЕактивный Отдых», «Лодки Экспо» и «Рыболовер». Все вместе они охватят темы велоиндустрии, электротранспорта, водной техники и современных технологий.