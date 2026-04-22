Первая кровь: мотосезон-2026 начал свою смертельную жатву

Эксперты рассказали, как власти планируют снижать число ДТП с участием байкеров

С наступлением теплого сезона на дороги традиционно возвращаются мотоциклы, мопеды и скутеры, а вместе с ними растет и аварийность. При этом весенний период для байкеров остается одним из самых опасных: дорожное покрытие еще нестабильно, по утрам возможен гололед из-за переменчивой погоды, а сцепление на влажном асфальте ниже, чем может показаться. Именно поэтому первые недели сезона ежегодно сопровождаются повышенными рисками и авариями с тяжелыми последствиями.

Иван Флягин

Изображение Первая кровь: мотосезон-2026 начал свою смертельную жатву

К слову, уже к середине апреля зарегистрированы десятки аварий с участием мототранспорта в разных регионах России. Так, в Свердловской области произошло около 30 подобных ДТП, в которых погибли два мотоциклиста. В Крыму зафиксировано 17 аварий — пять человек погибли, еще 17 получили травмы. Причем в девяти случаях виновниками ЧП стали сами байкеры. И это лишь малая доля подобных инцидентов, случившихся в текущем году.

На этом фоне прежде всего стоит напомнить базовые требования к управлению мототранспортом. Для управления мотоциклом необходима категория «А», получить которую можно с 18 лет. Для легких моциков с объемом двигателя до 125 куб. см предусмотрена подкатегория «А1», доступная с 16 лет. Для управления мопедами и скутерами требуется категория «М», которую также можно получить с 16 лет. Но на практике эти требования соблюдаются не всегда, что и сказывается на уровне дорожной безопасности.

Теперь обратимся к федеральной статистике аварийности с мототранспортом, которая показывает противоречивую картину. С одной стороны, общее число ДТП с пострадавшими за восемь месяцев 2025 года снизилось на 1,7% по сравнению с этим же периодом 2024 года и составило 82,4 тыс. аварий, в которых 102,7 тыс. человек получили травмы, а 8,6 тыс. погибли.

Фото RAZMIK ZACKARYAN/globallookpress.com
Фото RAZMIK ZACKARYAN/globallookpress.com

С другой — проблема аварий с участием мототранспорта остается острой, а среди регионов с высокой концентрацией таких происшествий называются Краснодарский край, Москва, Московская и Нижегородская области. В столице основные причины ДТП с мотоциклами — это превышение скорости, ошибки при выборе дистанции и перестроении, несоблюдение очередности проезда.

В Подмосковье по итогам мотосезона-2025 зафиксировано 566 ДТП с участием мототранспорта — на 3% меньше, чем годом ранее. В этих авариях погибли 84 человека, еще 571 получил травмы. Самый аварийный период пришелся на лето: 45% всех ДТП с мототехникой произошло с июня по август, в 70% случаев речь идет о столкновениях.

Как сообщил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин, в 2025 году в регионе выросло число детей и подростков, использующих мототранспорт, что отразилось на статистике. По сравнению с 2024 годом число погибших в ДТП с участием мототранспорта увеличилось на 29%, при этом количество пострадавших снизилось на 7%. В 63 ДТП, где мотоциклами, питбайками и скутерами управляли дети младше 16 лет, погибли 5 детей, еще 71 ребенок получил травмы.

По словам главы Минтранса региона, в текущем году особое внимание будет уделено профилактической работе с детьми и подростками, а родителей вновь призывают не допускать несовершеннолетних к управлению таким транспортом. Это не только административная ответственность, но в отдельных случаях и уголовная — в России уже есть прецеденты. Сдерживать нарушения помогают и комплексы фото- и видеофиксации.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com
Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

В Подмосковье такие системы помимо превышения скорости выявляют и другие нарушения, в том числе управление мототранспортом без шлема. Этот функционал реализован, в частности, в комплексах «Азимут», которые используются на дорогах региона.

Как отметил заместитель исполнительного директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский, в 2025 году количество нарушений ПДД со стороны водителей мототранспорта сократилось на 40% по сравнению с 2024 годом. Всего в Московской области дорожные камеры зафиксировали около 32 тыс. нарушений, совершенных мотоциклистами. При этом самый высокий показатель пришелся на июль, когда было выявлено порядка 7,5 тыс. нарушений.

