Байкер, спровоцировавший смертельное ДТП в Приморье, был злостным нарушителем ПДД

Раскрыты подробности смертельной аварии в Надеждинском районе Приморского края, в которой погиб сотрудник ДПС. 43-летний лейтенант полиции Алексей Жданов находился за рулём служебного автомобиля, когда патрульная машина столкнулась с грузовиком Hino во время преследования мотоциклиста-нарушителя.

Его привлекали к ответственности более 90 раз

Как ранее писал «АвтоВзгляд» со ссылкой на полицию Приморья, патруль ДПС остановился на запрещающий сигнал светофора на федеральной трассе. В этот момент инспекторы увидели мотоцикл Suzuki Skywave 250, который промчался на красный свет. Полицейские включили маячок и сирену, несколько раз по громкоговорителю потребовали остановиться, но водитель продолжил движение. Во время погони служебный автомобиль столкнулся с грузовиком. Алексей Жданов получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает портал «Новости Владивостока», мотоциклистом оказался 50-летний житель Владивостока. Мужчину задержали. В отношении него составлены административные материалы за проезд на красный свет, отсутствие полиса ОСАГО, выезд на встречную полосу и неповиновение сотруднику полиции. Стаж вождения нарушителя — с 2008 года, однако он является злостным нарушителем ПДД: 93 раза его привлекали к административной ответственности за превышение скорости и неуплату штрафов.

Мотоциклиста поместили в камеру для административно задержанных. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Руководство УМВД России по Приморскому краю окажет всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего сотрудников.

У Алексея Жданова остались двое сыновей — 12 и 22 лет. Его 33-летний напарник с травмами различной степени тяжести находится в реанимации. Выживший один воспитывает 2-летнего сына: его супруга год назад умерла от онкологии.