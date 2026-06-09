Мотосезон-2026 в России: мотопродажи, мотоледи, мотобат и мотоненавистники

10 июня во всем мире отмечается международный день мотоциклиста. Несмотря на то, что праздник этот относительно молодой — ему нет еще и четырех десятков лет — в этот день принято собираться большими шумными мотокомпаниями и устраивать совместные мотопокатушки. Ежегодный мотосезон в России — это даже не глоток, а «горловой поток» свежего воздуха и свободы. Его ждут с нетерпением, холя, лелея и совершенствуя своих «железных коней» в гаражах в период зимнего простоя. Некоторые особо нетерпеливые ретивые наездники открывают сезон едва лишь сойдет снег, что весьма опасно из-за непрогретого еще асфальта. Впрочем, любителям класса «эндуро» порой можно вообще не закрывать сезон, ведь их основная стихия — бездорожье. Ну а все остальные «дорожники» имеют возможность полноценно кайфовать с наступлением настоящего лета, как календарного, так и погодного. И никакой Дептранс нам тут не указ. Итак, погнали!

АВТОРЫНОК В ЗАСТОЕ, А ПРОДАЖИ МОТОЦИКЛОВ РАСТУТ

Происходящее сейчас на автомобильном рынке страны иначе как шоковой терапией и не назвать. Шоковой в плане ценообразования, разумеется. Продажи не то, чтобы встали, но ползут вверх со скоростью улитки. А вот на рынке мототехники наблюдается удивительное оживление — за первую без малого половину этого года объем продаж вырос на 16%.

Хотя, если подумать, ничего удивительного здесь нет, ведь после позорного бегства лидеров мирового мотопрома из «европ-америк-японий», на освободившиеся места девятым валом ринулись производители мототехники из Индии и Поднебесной. Да и в соседних вьетнамах-камбоджах по лицензии собирают огромное количество моделей всевозможных цветов и моделей, в том числе и от именитых производителей.

Некоторые люди ошибочно полагают, что мотопродукция из Азии есть некий невиданный у нас доселе ширпотреб отвратительного качества и... будут сильно неправы. Ведь возраст некоторых восточных мотозаводов вплотную приближается к вековому юбилею, что не сильно меньше какого-нибудь продвинутого и породистого Harley-Davidson.

Фото jannoon028/magnific.com

Просто так сложилось, что раньше их продукция была ориентирована исключительно на внутренний рынок и этого вполне хватало (не забывайте, что является основным видом транспорта в азиатских странах с их значительно более мягким и теплым климатом), чтобы сводить дебет с кредитом. Но теперь сильно вырос и импорт. В том числе и в Россию.

В том числе и потому, что многие россияне отбросили в сторону «многолитровые» понты и перешли на среднюю кубатуру. А это как раз и есть основной конек азиатов! В России категория «А» нужна уже со 125 кубов, а во многих странах Юго-Восточной Азии — лишь с 250, а кое-где даже с 300. К тому же, те же китайцы, например, не просто прогрессируют семимильным шагами, но и уже научились делать довольно сносные мотоциклы на 500 и 700 кубиков и уже вовсю экспериментируют с большими объемами.

К примеру, на прошедшей недавно выставке «Мотовесна-2026» большой интерес вызвали спортбайки на 900+ кубов со стильной карбоновой отделкой. Еще стоит отметить, что россияне по достоинству оценили удобство эксплуатации мотороллеров и максискутеров в городских условиях. Некоторые обеспеченные мотоциклисты даже прикупили себе вторым двухколесным ТС скутеры — в пробках юрко и удобно, передачи переключать не нужно, подавляющее большинство моделей оснащено вариаторами.

Да что там говорить: современные китайские максискутеры наворочены не хуже турниковых мотоциклов, с кучей электроники, мультимедией и отличной эргономикой. А если мотороллер с объемом до 50 см3 («тырчик»), то и номер не нужен: получается еще больше пространства для маневров без боязни камер видеофиксации. Как результат, вы получаете самое быстрое средство передвижения в городе.

Фото fxquadro/magnific.com

У МОТОЦИКЛА — ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Все чаще в седле можно заметить прекрасных дам, причем не только на «классике» или быстрых «спортах», но и на тяжелых дорожных мотоциклах. Статистика неумолима — в составах обучающихся в мотошколах групп солидный процент девушек. В 2017 году я участвовал в большом цикле телепередач про мотоциклы, посетив как минимум полтора десятка мотошкол.

Так вот, на тот период времени в каждой(!) мотошколе было не менее 70%(!) представительниц прекрасного пола. Сами девушки объясняли это просто: во-первых, им тоже не нравится стоять в пробках и решать квесты с парковками. А во-вторых, познакомиться с толковым парнем можно на точках слетов мотоциклистов, а для этого надо быть с ними «на одной волне».

Да и случись что, поломка вдруг какая, мотобратья тебя никогда в беде не бросят. Вот и бороздят теперь просторы нашей Необъятной красивые попки, обтянутые мотолегинсами, и стройные талии, с приталеными кожанками, а из-под тонированных визоров на мир взирают ярко накрашенные глазки с нарощенными ресницами.

МОТОНЕНАВИСТНИКИ

Одна беда: в последние годы ездить на мотоцикле стало сложнее. Тут тебе и вездесущие камеры видео- и фотофиксации нарушений, которые «заботливо» развернули вслед для считывания заднего номера, и сильно зауженные полосы, ведь плитку класть на тротуары нужно максимально широко! Сужение полос формально мотивировалось их увеличением, однако уже давно стало понятно, что таким ненавязчивым способом «мягкого принуждения» власти борются с ездой в междурядье, а ведь, собственно говоря, ради этого люди и покупают себе мотоцикл в городе.

Фото avtovzglyad.ru

Как такового законодательного запрета на езду между рядами нет, но формально это не приветствоуется. Оштрафовать могут лишь за езду по обочине или по левой выделенной полосе, но это еще зафиксировать нужно. Вот и сужают ряды, чтобы сделать жизнь мотоциклистов посложнее, а то и парковки у них бесплатные, да еще и едут быстрее всех. Экие негодяи! Видимо, для пущей радости еще и разметку рисуют толщиной в несколько сантиметров, чтобы вообще неповадно ездить было.

Добавляет острых ощущений и поливочная техника, причем особенно весело тем, кто ездит на спортбайках на «сликах» (без протектора). Зачем нужна такая трековая техника в городе — другой вопрос, но тем не менее. Автор этих строк без малого целый месяц рассекал по городу на черном автомобиле, на котором и без того невооруженным взглядом видна каждая пылинка.

И после непонятно для чего круглосуточно обильно сдабривающих улицы «поливалок», машину приходилось мыть дважды в день. Хорошо, что я не ленился делать это сам, благо что соответствующие приспособления имеются, а остальные томились в очередях на мойках, не говоря уже о финансовой стороне вопроса.

МОТОБАТ МОТОБЕДЫ

Мотобатальон ДПС («мотобат») наиболее, пожалуй, вменяемый представитель семейства «гаишниковых». Эти ребята сами мотоциклисты, почти у всех есть личный мототранспорт, поэтому смотрят они на окружающий их мотомир через свою призму. Тем не менее, иногда и среди них попадаются достаточно уникальные индивидуумы.

Фото avtovzglyad.ru

Когда претензии строго по делу за конкретное грубое нарушение, то вопросов, как говорится, никаких — «тебя посодють, а ты не воруй!» (с). Но бывают и довольно странные придирки вроде не той высоты руля, кастомные подножки или странного оттенка «ветровое стекло», хотя ветрового стела у мотоцикла в принципе нет, а есть пластиковый обтекатель приборного щитка, который даже с завода может идти темным.

Были неоднократные случаи отказов в постановке на учет со ссылкой на пункт 12.5.1 (несоответствие техрегламенту). Отдельный разговор про выхлоп. Да, есть персонажи, которые реально не дают спать москвичам по ночам, выкручивая до упора гашетки на своих прямоточных болидах до отстрелов с пламенем, но все же подавляющее большинство вменяемых мотоциклистов стараются ночью «не открываться». Тут вопрос, прежде всего, здравого смысла, а не уровня дебицелл.

Не говоря уже о том, что некоторые серийные выхлопные системы изначально не проходят по уровню допустимого шума, но кого из чиновников это волнует? Вопрос сложный и муссируется уже много лет.

К тому же, если посмотреть на проблему повнимательнее, то гораздо больше шума создают дрифтующие безумцы на BMW с уродским китайским выпуском «а-ля попкорн» с известной интернет-барахолки.

Да и громкая музыка гораздо чаще доносится из подпиленной тонированной «Приоры», нежели из динамикой мотоциклов. Спросите жителей Патриарших прудов, если не верите.

СИМ ВМЕСТО МОТО

Отдельный разговор, длящийся уже не первый год, средства индивидуальной мобильности (СИМ). Как правило, особое безумие творится молодежью на прокатный электросамокатах ;владельцы личных средств перемещения относятся ним куда как бережнее и благоразумнее). Это говорю вам я — владелец аж трех электросамокатов.

Фото avtovzglyad.ru

Как и в случае с каршерингом, в кикшеринге действует принцип: «не свое — не жалко». Отсюда безумная езда вдвоем на максимальной скорости с целью сэкономить (оплата ведь поминутная), полное пренебрежение к ПДД и пешеходам. Отдельной строкой идут доставщики всяческого яндекс-корма и прочие «одноразовые» или, как их еще называют, «бессмертные».

Электровелосипеды, порой разгоняющиеся до 60 км/ч, без света ночью и не соблюдающие никаких правил, однозначно не должны присутствовать на тротуарах! К счастью, сейчас все чаще проводятся рейды ГАИ по доставщикам, передвижение которых зачастую не поддается никакой логике и хоть сколько-нибудь здравому смыслу.

Также сильно впечатляют «пилоты» на моноколесах, наваливающие в левом ряду со скоростью под 100 км/ч, обгоняя автомобили. Безумству храбрых поем мы песню!

НЕ БЫСТРЕЕ АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Перепробовав все возможные экстремальные и не очень увлечения, включая прыжки с парашютом, банджи-джампинг, полеты на самолетах-вертолетах-дельтапланах, с уверенностью могу заявить: ничто в мире не дарит таких ощущений, как езда на мотоцикле.

Ведь не зря же про мотоциклистов говорят: «больны мотоциклизмом на всю голову». Вот только подходить к этому вопросу нужно разумно, взвешенно и с холодной головой, тогда и будет всем в жизни счастье. В заключение, стоит еще раз повторить одну очень правильную мысль: «можешь ехать как угодно быстро, главное — не быстрее, чем летит твой ангел-хранитель». Всех с днем мотоциклиста и ровных дорог!