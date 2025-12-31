Последний приют: какие ошибки любителям снегоходов не прощают горы

На новогодние праздники тысячи любителей активного отдыха традиционно устремляются в горы, чтобы «попилить» склоны на снегоходах. И как показывает статистика прошлых лет, именно на это время приходится больше всего несчастных случаев. У кого-то ломается снегоход и райдер замерзает. Кто-то, не зная местности, находит свой последний приют в ущелье. Но чаще всего причиной трагедии становится сход лавины. В общем, портал «АвтоВзгляд» решил напомнить простые правила, которые помогут не превратить поездку в трагедию.

Начнем, с прописных истин. Экипировка для катания на горном снегоходе довольно легкая. Оно и понятно, потому как езда по склонам физически сложное и энергозатратное мероприятие, то есть укутавшись потеплее, можно промокнуть от пота в первые же минуты катания. Однако если по каким-либо причинам снегоход встанет — кончилось топливо, сломался мотор или скрытой под снегом скалой перебило гусеницу — то в такой одежде даже на относительно слабом морозе долго не протянуть. Поэтому опытные райдеры берут с собой в поездку дополнительную теплую одежду.

Не стоит пренебрегать прогнозом погоды. Ели ожидается метель или даже просто усиление ветра, то лучше воздержаться от поездки, потому как за считанные минуты видимость может упасть до нуля. А когда ничего не видать на расстоянии вытянутой руки, во всех направлениях только сплошное белое безмолвие, то уехать не в том направлении и слететь с обрыва — дело обыденное.

Еще одна опасность, подстерегающая экстремалов — лавины. Это лишь в фильмах данное явление всегда выглядит крайне эпично: огромная масса снега с рокотом камней и трещащими деревьями бурлящим потоком стремится вниз, поглощая, словно прожорливый монстр, все на своем пути, а затем остальные полтора часа триллера группа спасателей достает из-под завалов чудом выживших бедолаг. В жизни все гораздо прозаичнее.

Фото avtovzglyad.ru

Бесшумно срывается фрагмент снежного наста, почти также беззвучно сползает вниз, а все, что оказывается на его пути — словно тонет в болотной трясине. Есть ли шанс выкопать живым райдера, погребенного под сошедшей лавиной? Практически нет. Спасатель с 30 стажем рассказывал вашему корреспонденту, что за свою практику вытащил лишь одного счастливчика. Все остальные, даже погребенные на небольшую глубину, получали травмы, не совместимые с жизнью.

Поэтому перед тем, как начать покатушки на приглянувшемся склоне, необходимо вооружиться лопатой и оценить состояние снега. На отдельно взятом участке (так называемой контрольной точке) разрыть воронку и рассмотреть снежные слои, текстуру снега на каждом слое, посмотреть на каком основании он лежит, ибо от этих факторов зависит очень многое. Если под снегом, к примеру, ледяная корка, то на такой поверхности сход лавины может случиться буквально от чиха, а не то, что от катания на «снежике»!

Желательно находить склоны, поросшие хвойными деревьями. Елки и сосны — добрый знак, свидетельствующий о том, что именно в этом месте лавины сходят крайне редко. Причем чем выше деревья, тем безопаснее склон. Дело в том, что хвойники имеют относительно неглубокую корневую систему, и если бы на эту локацию регулярно обрушивались лавины, то лесок здесь не прижился.

Фото avtovzglyad.ru

Еще одна заповедь горного райдера — не кататься в дождь (это особенно часто случается весной). Дело в том, что вода просачивается сквозь верхний слой снега и как бы подмывает нижние слои, что способствует сходу лавины.

Кроме того, если вы приехали кататься в составе группы, не стоит сразу всем бросаться на штурм горы. Самый опытный ездок должен первым «расчертить» склон, «подпилив» при этом подножие. Благодаря этому можно либо сразу вызвать лавину, либо убедиться в том, что обрушения снежной конструкции здесь не случится. Само собой разумеется, остальные райдеры должны стоять со своими сноумобилями вне зоны возможного поражения.

Впрочем, даже с теоретически подкованными ездоками тоже случаются несчастья. И здесь важно быть вооруженным не только знаниями, но и соответствующей экипировкой. Во-первых, всяк кто выезжает в горы должен иметь специальный рюкзак с лопатой и лавинным щупом, благодаря которому можно определить местоположение товарища, оказавшегося под снегом. К слову сказать, чтобы извлечь человека живым из-под лавины, на все про все есть не более 10 минут. И то с оговоркой, если его не перемолотило внутри снежной массы.

Во-вторых, чтобы ускорить процесс поиска, у каждого снегоходчика должен быть на теле закреплен «биппер» (специальный радиопередатчик): благодаря его сигналам свидетели инцидента, вооруженные аналогичными устройствами, быстро определят зону поиска. В-третьих, важно, чтобы шлемы были надежно застегнуты, ведь если при сходе лавины средство защиты головы слетит, то снежной массой моментально забьет дыхательные пути.

Фото avtovzglyad.ru

Ну и последнее. Отправляясь на «запиливание» склонов или просто на маршрут, обязательно сообщайте администратору отеля, в котором остановились, место, где вы собираетесь кататься и примерное время своего возвращения.

Благодаря этой информации, если вас накроет метелью или сломается снегоход, спасатели быстрее смогут приехать на помощь.