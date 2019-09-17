Subafest-2019: крутой семейный праздник, и не только для фанатов японских авто

В этом году Subafest пройдет уже в десятый по счету раз. В честь юбилея организаторы запланировали любопытный флешмоб и розыгрыш поездки на родину легендарной марки в Японию.

Кроме того, посетителей ждет настоящий автосалон, посвященный моделям Subaru. По соседству с выставкой запланирован экстремальный тест-драйв кроссоверов с испытанием фирменного полного привода и оригинального комплекса активной безопасности EyeSight, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение при угрозе ДТП.

Ожидаются и другие активности: в их числе — виртуальные аттракционы, мастер-классы, праздничный концерт. А еще для гостей предусмотрен фудкорт и отдельная программа для самых маленьких участников.

Старт мероприятия — 11:00 час. Вход — свободный.