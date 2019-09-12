В Infiniti придумали одежду, которая сэкономит деньги автовладельцам

Компания Infiniti разработала целую коллекцию одежды, которую можно примерить без похода в магазин, и за нее не нужно платить. Виртуальные аксессуары — поясная сумка, знаменитые ugly shoes, а также панама, футуристические солнцезащитные очки и другие вещи — уже доступны пользоваптелям Инстаграма в виде стикеров.

Стильные предметы может надеть каждый желающий, сделав модный лук. Еще один плюс такой одежды — не придется выбрасывать после того, как она выйдет из моды. Меньше мусора — чище планета.