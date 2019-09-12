В Infiniti придумали одежду, которая сэкономит деньги автовладельцам

Премиальный японский бренд Infiniti заразился новой идеей. Ребята из Страны восходящего солнца занялись дизайном, но не автомобилей, а одежды. А главное — не для того, чтобы заработать, а наоборот — сэкономить. Причем деньги не собственные, а своих фанатов.
Компания Infiniti разработала целую коллекцию одежды, которую можно примерить без похода в магазин, и за нее не нужно платить. Виртуальные аксессуары — поясная сумка, знаменитые ugly shoes, а также панама, футуристические солнцезащитные очки и другие вещи — уже доступны пользоваптелям Инстаграма в виде стикеров.
Стильные предметы может надеть каждый желающий, сделав модный лук. Еще один плюс такой одежды — не придется выбрасывать после того, как она выйдет из моды. Меньше мусора — чище планета.
Между тем, японцы не забывают и об автомобильной индустрии: в середине августа было представлено самое мощное авто в продуктовой линейке марки — спорткупе Infiniti Q60 Project Black S.
«Двухдверка» с 568-сильным гибридным агрегатом отправится в серийное производство в следующем году.